Streaming? Vier miljoenen Amerikanen kijken Netflix via dvd’s

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over slimme speakers en Netflix.

Voor de echte fans die mijn leestips twee weken lang gemist hebben: mijn excuses. Ik was eerst een paar dagen in Disneyland Parijs om mee te doen aan een hardloopwedstrijd en vervolgens een weekje op La Palma. Omdat ik mijn nieuwsbrief graag actueel houdt, heb ik besloten om niet vooruit te werken en nieuwsbrieven in de plannen voor deze twee zondagen. Al zijn er genoeg mensen die erbij zweren dat je dat wel moet doen voor de continuïteit: ik ben gewoon eigenwijs.

Vandaag in ieder geval weer een verse nieuwsbrief. Met aandacht voor:

Hoe slimme speakers leiden tot meer on demand audio

De plannen van Netflix

Google gaat zijn eigen variant van Snapchat Discover lanceren: Stamp

Nog veel meer slimme speakers op komst

Google lanceert twee nieuwe slimme speakers

Google hield woensdag een persevenement. Het bedrijf kondigde een hele reeks producten aan, waaronder nieuwe smartphones, een laptop en oordopjes die in realtime kunnen vertalen. Een belangrijk onderdeel van de aankondiging was ook de uitbreiding van de lijn slimme speakers. Google heeft al een jaartje de Google Home, een compacte speaker waar je tegen kunt praten om opdrachten te geven of informatie op te vragen. Je kunt er uiteraard ook muziek mee luisteren, maar de geluidskwaliteit is niet top.

Daarom komt Google met een duurdere Google Home Max, die echt bedoeld is voor muziekliefhebbers. Om te zorgen dat je een Google Home in iedere kamer kunt plaatsen, komt er ook een compacte Google Home Mini op de markt. Deze kost slechts een paar tientjes.

In Nederland moeten we het echter nog even zonder doen. De Google Assistent die de speakers aanstuurt, spreekt namelijk nog geen Nederlands. Het bedrijf heeft echter wel mensen in Amsterdam zitten die er voor gaan zorgen dat daar binnenkort verandering in komt. Wanneer is nog niet bekend, maar het zou zomaar eens op korte termijn kunnen zijn.

Lees meer over Google Home Mini en Maxi in dit artikel van The Verge.

Ook Sonos komt met een slimme speaker

Sonos had deze week ook een aankondiging rond slimme speakers. Het bedrijf gaat een eigen slimme speaker op de markt brengen: de Sonos One. Daarnaast wordt de populaire Play 5-speaker via een software update omgetoverd in een slimme speaker. Sonos kiest er daarbij voor om niet zelf een spraakassistent te ontwikkelen; de speakers gaan draaien op bijvoorbeeld Amazon Alexa of Google Assistent. De keuze is straks aan jou als gebruiker, maar dan moeten deze diensten natuurlijk wel eerst Nederlands spreken.

Ik denk dat deze stap van Sonos een belangrijke is voor de ontwikkeling van slimme speakers. Er zijn namelijk al heel veel mensen die het systeem in huis hebben, waardoor heel veel mensen straks kennis kunnen gaan maken met slimme speakers. Lees erover in dit stuk op iCulture.

Verder komt eind dit jaar de HomePod van Apple uit. Een slimme speaker die draait op Siri, wat op dit moment de enige spraakassistent is die Nederlands spreekt.

De Financial Times maakt audioversies van zijn artikelen

De opkomst van slimme speakers zorgt er voor dat schrijvende media gaan nadenken over wat zij kunnen met audio. De Financial Times laat bijvoorbeeld zijn artikelen door een dienst van Amazon omzetten in audio. Ook veel andere kranten doen dat. Lees erover op Digiday.

NU.nl begint de eerste dagelijkse nieuwspodcast van Nederland

Een andere aanpak is natuurlijk om podcasts te gaan produceren. In Nederland doet NU.nl dat sinds deze week, mede gevoed door de ontwikkeling van de slimme speakers. De site maakt iedere ochtend een podcast van een kwartier waarin je wordt bijgepraat over het laatste nieuws en er ook vooruit wordt gekeken naar de dag die komen gaat.

NU.nl is daarmee de eerste Nederlandse partij die een dagelijkse nieuwspodcast maakt. Ik sprak hierover met Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van NU.nl. Lees het op Numrush.

Netflix gaat nog meer series en films maken

Netflix steekt volgend jaar 7 miljard dollar in het maken van content

Jaar na jaar stopt Netflix meer geld in het produceren van zijn eigen films en series. En da’s goed nieuws voor ons Nederlanders. De series van Netflix zijn namelijk direct internationaal (en dus ook bij ons te zien), terwijl veel andere Amerikaanse mediabedrijven het vrij rustig aan doen om de rechten aan een Nederlandse partij verkopen.

Komend jaar stopt Netflix 7 miljard dollar in de productie van content, een miljard meer dan dit jaar. Dat komt wel een prijskaartje. Het abonnement waarmee je in HD kijkt wordt een euro duurder en kost voortaan 11 euro; het abonnement met 4K-kwaliteit zelfs twee euro naar 14 euro. Alleen het goedkoopste abonnement blijft 8 euro kosten, maar daarbij is de beeldkwaliteit beperkt. Lees erover op NOS.nl.

Ik ging langs bij Netflix en maakte een podcast

Vlak voor de bekendmaking van de prijsverhoging en de nieuwe investeringen in content, ging ik langs bij Netflix in Amsterdam. Ik sprak daar voor Rush Talk, de podcast van Numrush die ik presenteer, met Yann Lafargue. Hij is verantwoordelijk voor de communicatie van Netflix in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

In bijna een uur had ik het met hem over de rol van Netflix in het veranderende kijkgedrag, over de producties die Netflix maakt en over de technologische ontwikkelingen van de dienst. Mijn soms wat belabberde Engelse uitspraak krijg je er gratis bij. Beluister het interview op Numrush.

Vier miljoen mensen kijken Netflix via de post

Netflix is ooit begonnen als een postordervideotheek. Je kon via Netflix dvd’s huren en die werden vervolgens netjes bij je thuis bezorgd. Dit voor een vast bedrag per maand. In eerste instantie was streaming een soort extraatje bovenop de dvd-dienst, maar uiteindelijk werd het zijn core-business.

Amerikanen kunnen echter nog steeds Netflix via de post gebruiken en zo’n 4 miljoen mensen doen dat nog, schrijft Digiday. Da’s nog maar de helft van het aantal mensen dat vier jaar geleden gebruik maakte van deze dienst, maar toch…

Google Stamp komt eraan

Google betaalt uitgevers om content te maken voor nieuwe dienst Stamp

Google werkt op dit moment aan een nieuw contentformat: Stamp. Het is een soort Stories-format, dat we kennen van Instagram en Snapchat, maar dat expliciet voor professionele content. Om te zorgen dat het een succes wordt, betaalt Google allerlei grote uitgevers om content te gaan maken voor Stamp. Een werkwijze die de laatste jaren gebruikelijk is geworden voor de grote internetbedrijven. Mogelijk zou Stamp in de VS nog deze maand worden gelanceerd, meldt Digiday, maar officieel is er nog niets bekend gemaakt.

Lees tot slot deze 6 artikelen

