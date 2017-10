Uitreiking Free Press Awards

Op 2 november worden in het Vredespaleis in Den Haag de Free Press Awards uitgereikt. Dit wordt gecombineerd met een debat over het toegenomen geweld tegen journalisten en de gevolgen ervan.

Onder leiding van Twan Huys spreken diverse internationale journalisten, wetgevers en beleidsmakers over het toegenomen geweld tegen journalisten en de gevolgen hiervan. De volgende sprekers staan onder meer op het programma:

Diane Foley is de moeder van oorlogsjournalist James Foley, die in 2014 door ISIS is vermoord. Zij is de oprichter en voorzitter van het James W. Foley Legacy Foundation en pleit voor veiligheid van journalisten.

Maria Ressa is de medeoprichter en directeur van het onafhankelijke Filipijnse nieuwsplatform "Rappler" wordt ernstig bereigd vanwege haar werk.

Sasha Rubel Diamanka is een Key UNESCO-vertegenwoordiger, die zich inzet voor het VN 'Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity'.

Nani Jansen Reventlow is een bekende advocaat op het gebied van vrijheid van meningsuiting en de bescherming van journalisten en bloggers, met baanbrekend succes in diverse Afrikaanse rechtbanken.

Free Press Awards

Tijdens Free Press Live 2017 worden de volgende awards uitgereikt:

Met deze awards wil Free Press Unlimited de journalisten eren die alles riskeren om ons nieuws te brengen, media pioneers die de weg vrij maken voor gelijkheid en rechtvaardigheid en de verslaggevers die volhardend blijven in de meest moeilijke situaties. Journalisten die een sterke inzet tonen voor persvrijheid en onafhankelijk informatie.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar op de website van Free Press Unlimited.