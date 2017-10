Uitreiking Gouden Freelancer op symposium over activistische journalistiek

Op vrijdag 6 oktober aanstaande organiseert freelancecollectief Bureau Wibaut voor de tweede keer het Onmisbare Freelancer-symposium. Daar zal ook de Gouden Freelancer, de prijs voor de beste journalistieke productie gemaakt door een freelancer, worden uitgereikt.

Freelancejournalist zijn is het mooiste beroep dat er is: je kunt je eigen werk kiezen, je hoeft geen rekensom te maken wanneer je vakantiedagen op wilt nemen en hoeft bovenal niet (iedere dag) te vergaderen. Je kunt tijd en geld stoppen in verhalen die jij belangrijk vindt en deze combineren met opdrachten om je huur te betalen.

Niet zielig maar ondernemend

Dat laatste blijkt nog wel eens ingewikkeld: in de uitkomsten van de Monitor Freelancers en Media 2016 zie je dat freelancejournalisten het financieel niet makkelijk hebben. Het percentage freelancers dat amper of niet rondkomt is een forse 40 procent. Vier op de tien deelnemers aan dit onderzoek is op het inkomen van een partner aangewezen, 58 procent kan redelijk tot goed rond komen.

Maar zin om de zielige freelancer uit te hangen, hebben we niet. Wel om ondernemende journalisten te zijn. Want die ingewikkelde en soms risicovolle verhalen willen we blijven maken, omdat ons hart sneller gaat kloppen van een degelijk uitgevoerd onderzoek, een onthullend portret of een prachtige vertelde reportage. Als je goed blijft onderhandelen is het mogelijk om hier je inkomen mee te verdienen en hoe kun je nou beter onderhandelen dan met een prachtige prijs in je achterzak?

Hardwerkende freelancers

Bureau Wibaut bedacht twee jaar geleden de Gouden Freelancer om de hardwerkende, zelfstandig opererende journalisten in het zonnetje zetten. In de journalistieke wereld van nu leveren freelancers weliswaar een steeds grotere bijdrage aan de kranten, tijdschriften, radio-uitzendingen en tv-programma’s maar houden jury’s van reguliere journalistieke prijzen vaak geen rekening met de omstandigheden waaronder een freelance productie tot stand komt. Bovendien zenden redacties vaak producties van hun vaste medewerkers in, waardoor de freelancer nogal eens wordt overgeslagen bij een journalistieke prijs.

Met de prijsuitreiking wil Bureau Wibaut de schijnwerpers richten op freelance journalisten met ausdauer, lef en creatief inzicht. Journalisten die hun nek uitsteken en risico’s nemen omdat ze geloven in de maatschappelijke meerwaarde van hun producties.

De prijsuitreiking is onderdeel van het symposium de Onmisbare Freelancer, dat dit jaar als thema Advocacy Journalism heeft. Freelancers hebben vaak één onderwerp waar ze expert in zijn. Vaak hebben ze ook een mening en soms handelen ze daar ook naar. Maar hoe ver meg de journalist daarin gaan?

De prijs en het symposium worden ondersteund door de Sectie Freelance Journalisten van de Auteursbond.

Kijk voor meer informatie en de aanschaf van een ticket op de website van Bureau Wibaut.