Voor het laatste medianieuws moeten we voortaan op Medianieuwsbrief.nl zijn. Daar verzamelen Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth links naar interessante stukken over ontwikkelingen in de media. Maar wacht even, hebben ze daar wel tijd voor?

Medianieuwsbrief is niet alleen een site met dagelijks verse links naar medianieuws. Klöpping en Pfauth publiceren elke zaterdag ook nog een analyse van ontwikkelingen in de mediawereld. En ze nemen elke maand een podcast op, met de veelzeggende naam ‘een Podcast over Media‘.

O ja, ze doen ook nog iets bij Blendle en De Correspondent.

Sterker, Alexander Klöpping is tegenwoordig solo Blendlebaas en Pfauth gaat als uitgever met De Correspondent naar Amerika.

Hoezo hebben jullie tijd voor dit nieuwe initiatief?

Klöpping: “We hebben de site in een dag gebouwd en lezen toch veel van het medianieuws. Dan is een linkje dumpen in WordPress geen grote moeite. Overigens zoeken we er nog wel hulp bij, want we kunnen het inderdaad niet alleen. Maar we moesten ergens beginnen.”

Waarom een site met dagelijks medianieuws? We hebben toch al Villamedia.nl?

Pfauth: “Ja, dat is er maar eentje! Tijd voor een extra medianieuwssite, die sneller te scannen is en ook meer internationaal nieuws erbij betrekt.”

Klöpping: “In Nederland had je nog geen Mediagazer, dat is de website waarmee iedere Amerikaanse journalist wakker wordt. Dat misten we. Dus hebben we ‘m zelf maar gebouwd.”

Waarom zetten jullie die dagelijkse tips voor medianieuws op een website? Waarom niet gewoon op Twitter en Facebook?

Klöpping: “We denken dat mensen het fijn vinden om één plek te hebben waar al het belangrijke medianieuws staat, zonder alle ruis.”

Pfauth: “Op een site hebben we volledige controle, en het biedt zo een lekker overzicht in één blik.”

Jullie zoeken een redacteur (vacature). Die er geld voor krijgt. Betalen jullie die van de winst die jullie draaien met Blendle en De Correspondent?

Pfauth: “Haha, nee, dit betalen we privé, vanuit uit onze cryptocurrencyhandel-winsten. Lang leve Ethereum!”

Hoe gaan jullie in de toekomst aan geld gaan komen voor Medianieuwsbrief?

Klöpping: “We kijken wel ff.”

Pfauth: “We beginnen met een vacaturebank. Hopelijk kunnen we van die opbrengsten allemaal redacteuren het medianieuws in kaart laten brengen.”

Medianieuwsbrief klinkt niet echt sexy. Konden jullie geen betere naam verzinnen?

Klöpping: “Het is een geweldige naam!”

Pfauth: “Dit is mijn schuld. Ik wilde niet wéér een nieuw project dus nu hebben we het verbonden aan mijn al bestaande Medianieuwsbrief. Sorry.”