Documentairetip: Piet Is Weg (dinsdag om 20.25 uur op NPO2)

Wekelijks kan je diverse documentaires bekijken op televisie en internet. De DocUpdate geeft wekelijks tips. Deze week onder meer Piet Is Weg, over Piet Beentjes, die in dertig jaar geleden spoorloos verdween tijdens een bezoek aan Texel.

Was het een ongeluk? Moord? Zelfdoding? Of toch een (geslaagde) poging om een geheel nieuw leven op te bouwen? Piet Beentjes verdween in 1987 tijdens een bezoek aan Texel. Sindsdien werd er nooit meer iets vernomen van de 28-jarige man uit Heemskerk, die in verwarde toestand op het Waddeneiland aankwam.

Dertig jaar later praat Jaap van Hoewijk met zijn zus Toos, familieleden, buurtgenoten, collega’s en direct betrokkenen over Beentjes’ leven en reconstrueert hij de gebeurtenissen in de dagen voor en na zijn plotselinge verdwijning. Piet Is Weg (64 min.) is geen zoektocht die tot een sluitend antwoord moet leiden, maar een exploratie van zijn leven en motieven.

Voor Toos Beentjes is de verdwijning drie decennia na dato nog altijd actueel. Met geboortekaartjes, kinderfoto’s en schoolrapporten (‘bewijs dat Piet bestaan heeft’) brengt ze haar broer weer tot leven en blijft ze zoeken naar antwoorden. Worstelde hij met zijn homoseksualiteit of onverwerkt familieleed? Liep hij tegen de verkeerde mensen aan? Of was wat er gebeurde ‘gewoon’ stom toeval?

De documentaire Piet Is Weg, die eveneens in competitie is om tijdens het IDFA te worden gekozen tot beste Nederlandse film, is een intrigerende ontdekkingstocht, waarin vragen worden opgeworpen die soms niet (kunnen) worden beantwoord en die Van Hoewijk tevens naar onverwachte uithoeken van het verhaal brengt.

De geïnterviewden zitten intussen midden in beeld en spreken recht in de camera, alsof ze verantwoording afleggen aan de kijker. Wat zou er volgens hen gebeurd kunnen zijn met Piet? En hoe onmogelijk is het dat die vraag waarschijnlijk nooit definitief kan worden beantwoord?

Bekijk de trailer van Piet Is Weg:

Eerdere documentaires van Jaap van Hoewijk

Regisseur Jaap van Hoewijk heeft in zijn omvangrijke oeuvre al regelmatig aandacht besteed aan de schaduwzijden van het leven. In Kill Your Darling onderzocht hij bijvoorbeeld de cold case-moord op het Amerikaanse model Melissa Halstead in 1990 in Rotterdam. Bekijk op 2Doc het interview met Van Hoewijk over deze documentaire.

Killing Time belicht, aan de vooravond van de executie van Elroy Chester in het Texaanse Huntsville, de moord waarvan de 43-jarige Amerikaan wordt verdacht. Van Hoewijk spreekt zowel met familie van de verdachte als met verwanten van het slachtoffer.

