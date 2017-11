Handig: toolbox met datajournalistiek gereedschap voor beginners

Wil je iets aan datajournalistiek doen maar weet je niet welke tools dan handig zijn? Daar is nu een oplossing voor: op de site datajournalism.tools kan je heel makkelijk vinden welke tool je waar voor nodig hebt. En het zijn stuk voor stuk tools die simpel in gebruik zijn.

Volgens de Amerikaanse datajournalist Steve Doig kun je vrijwel alle datajournalistiek uitvoeren met niets anders dan Excel. Dat is misschien waar, toch kan het goed zijn om meer gereedschappen toe te voegen aan je gereedschapskist.

Daarom heb ik datajournalism.tools gebouwd: een site om beginners in de datajournalistiek op weg te helpen. Dat heb ik niet alleen gedaan, de website is een samenwerking van de Hogeschool Utrecht en mijn eigen website, Datajournalistiek.nl.

Op datajournalism.tools vindt je meer dan 50 beginnersvriendelijke datatools. De website is bedoeld voor absolute beginners en moet de drempel die datajournalistiek met zich mee kan brengen verlagen. Niet alleen kunnen datajournalistieke starters gebruiksvriendelijke tools vinden, de gereedschappen zijn gesorteerd op functie. Ook bevat de site links naar tutorials en voorbeelden. Alles bij elkaar een ideaal startpunt voor het vinden van het data gereedschap dat bij je past.

Hoe het werkt

Geef bij stap 1 aan welk niveau je hebt: no experience als dit de eerste datajournalistieke ervaring wordt; some experience als je bekend bent met spreadsheets; of kies voor a lot of experience als Excel geen geheimen voor je heeft en je bekend bent met HTML of statistiek.

Bij stap 2 kies je wat je precies wilt gaan doen: zoek je een tool om data te vinden – collect data; wil je data opschonen – clean data; of liever analyseren, analyse of visualiseren – visualise? Voor al deze onderdelen van het datajournalistieke werkproces zijn er tools aanwezig in de toolbox.

Als je bijvoorbeeld hebt gekozen voor het visualiseren van data, kan je vervolgens kiezen welk soort visualisatie je wilt maken. Bijvoorbeeld kaarten, tabellen, tijdlijnen of grafieken.

Genoeg gepraat, ik zou zeggen: ga zelf snel aan de slag met datajournalism.tools!