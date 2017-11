Journalistiek droeg zelf bij aan ‘schoffering burgers’ tijdens de formatie van Rutte 3

De formatie van het kabinet Rutte 3 kenmerkte zich door nul komma nul openheid. Journalisten vinden dat een schoffering van burgers. Maar eigenlijk is journalisten net zo goed aan te rekenen dat burgers geschoffeerd zijn, vindt Ton F. van Dijk.

Via een tweet van parlementair journalist Jaap Jansen werd ik gewezen op een gedenkwaardige discussie, die vandaag in het kader van de Kees Lunshof lezing plaatsvond in Nieuwspoort.

Waarvoor dank.

De tweet van Jansen maakt melding van het feit dat er stevige kritiek werd geuit op het gebrek aan openheid tijdens de recente formatie van Rutte 3.

Politiek journalisten Laurens Boven van BNR en Avinash Bhikhie van NU.nl haalden volgens Jansen hard uit naar de onderhandelaars: Hun gedrag richting media (het gebrek aan openheid) was ronduit “onfatsoenlijk” zo vinden de twee journalisten.

Een regelrechte “schoffering van de burgers” aldus Boven en Bhikhie.

Journalisten @laurensbovenBNR en @AvinashBhikhie noemen gedrag onderhandelaars in kabinetsformatie tegenover de media ‘onfatsoenlijk’. Eigenlijk schoffeerden ze door geen informatie te geven de burgers, zeggen ze in discussie bij de Kees Lunshoflezing in Nieuwspoort — Jaap Jansen (@JaapJansen) 22 november 2017

Ik ben het daar van harte mee eens.

Maar anders dan Jansen in zijn tweet doet vermoeden, denk ik dat het gebrek aan transparantie tijdens de langste formatie ooit, ook op het conto van de parlementaire journalistiek zelf moet worden bijgeschreven.

Ik schreef al eerder over het feit dat het Journaal z’n beste redacteuren een “formatievlog” liet maken vol humor en lichtvoetige informatie. Het was volop vrolijkheid . Dieptepunt was het verjaardagsfilmpje voor Mark Rutte.

Er werden veel jongeren mee bereikt. Dat dan weer wel. Waarvoor hulde.

Maar het gebrek aan journalistieke “ijverigheid” droop er van af. Het was gewoon te gezellig en te weinig urgent wat mij betreft.

Die gezelligheid moet ook door de onderhandelaars zijn geregistreerd.

Ik ken eigenlijk geen politicus, die niet de hele dag bezig is met zijn imago. Beeldvorming is voor de homo politicus zo’n beetje de as waar alles om draait.

En zolang je weg komt met oorverdovende formatiestiltes, er geen journalistieke opstand uitbreekt en de beste parlementaire journalisten braaf zitten te wachten op een “kwootje” voor een vrolijk vlog, verandert dat ook niet.

Stel je voor dat de hoofdredacteuren van Nederland een issue hadden gemaakt van het gebrek aan openheid van de onderhandelaars tijdens de formatie? Dat ze iedere dag weer hadden gemeld hoezeer de burgers “geschoffeerd” werden, om in termen van Bovens en Bhikhie te spreken.

Hoe was het dan gelopen?

Ik denk anders. De ruimte die de een neemt is de ruimte die de andere geeft.

Nu kwamen de onderhandelaars er wel heel makkelijk er mee weg. Mede dankzij de journalistieke “lijdelijkheid”.

En dat leidde inderdaad tot het schofferen van de kiezers.

Dit stuk verscheen eerder op het weblog van Ton F. van Dijk.