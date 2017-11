Leestip: Betonrot in de media

Onderzoeksjournalist Bas Haan waarschuwt voor betonrot in de journalistiek. Hij doet dat in het jaarlijkse essay van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten.

Onderzoeksjournalistiek staat steeds meer in de belangstelling. Maar dat is niet per se goed, signaleert Haan:

Door het belang van onderzoeksjournalistiek te benadrukken, wordt het steeds normaler dat er ook journalistiek bestaat waaraan geen onderzoek voorafgaat.

Dat is de betonrot waarvoor Haan waarschuwt: het oprukken van uitroeptekenjournalistiek. Meningenjournalistiek. Feitenvrije journalistiek. De media worden op die manier een doorgeefluik van meningen, angsten en andere emoties. En versterken op die manier feitenvrije politiek.

Het benadrukken van onderzoeksjournalistiek of andere nieuwe vormen van journalistiek, zoals constructieve journalistiek, is geen oplossing, meent Haan.

Wat de oplossing dan wel is? Gewoon, journalistiek bedrijven vanuit de primaire journalistieke beginselen.

Een verkorte versie van het essay van Bas Haan is gepubliceerd op nrc.nl: Niks #ophef! Laat journalistiek zich aan feiten houden.