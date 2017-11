Leestip: Interview met Rosan Smits, adjunct-hoofdredacteur van De Correspondent: “Ik ben niet bang voor activisme”

Haar overstap was verrassend: van Instituut Clingendael naar De Correspondent. Zelf zag ze dat niet zo: “Voor mij was die overstap heel natuurlijk.” Als adjunct-hoofdredacteur probeert ze het activisme van de correspondent te stimuleren: “Misschien kunnen we daarin zelfs nog een stapje verder gaan.”

Impact hebben. Dat is de drijfveer voor Smits. Over het schrijven van rapporten, zoals ze bij Clingendael deed, zegt ze: “Ik geloof niet dat je daar veel impact mee hebt.”

Daarom stimuleert ze een activistische houding bij de journalisten van De Correspondent: “Dat we niet alleen in onze stukken nadenken over oplossingen voor misstanden, maar ook echt handelen.”

Voor Smits hoort dat bij journalistiek: “Als journalisten in hun onderzoek iets zien dat echt niet goed gaat, kunnen ze erover schrijven, maar dat alleen gaat echt niets veranderen. Zo komen we weer terug bij die 80 pagina’s van Clingendael. Ik geloof daar dus niet in.”

Lees het hele interview op Nieuwe Journalistiek.