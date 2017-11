Leestip: Wat zeg je als journalist als ze een gevangene dreigen dood te schieten?

Soms wordt je als journalist met onmogelijke journalistieke dilemma’s geconfronteerd. Zoals Brandpunt-verslaggever Tom Kleijn, die in Irak er met zijn neus boven op staat als IS-gevangen wreed behandeld worden door een militie die ze als ‘cadeautje’ van het Iraakse leger gekregen heeft.

Op beklemmende wijze beschrijft Kleijn hoe de gevangen bedreigd worden met executie.

We staan erbij en kijken ernaar. Wij zijn er om verslag te doen van wat er gebeurt. Wij zijn er niet om de gebeurtenissen te beïnvloeden, en ook niet om de IS-gevangenen te ‘redden’ van wat ze te wachten staat. Dat is niet onze journalistieke taak. Maar het is ook niet de bedoeling dat Wahida onze camera als propagandamiddel gebruikt.