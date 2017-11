Leestip: Wij kijken ten onrechte neer op de Afrikaanse onderzoeksjournalist

Waarom kijken westerse journalisten zo neer op Afrikaanse onderzoeksjournalisten, vraag Sanne Terlingen zich af. Terwijl zij juist zulk belangrijk werk doen door misstanden als corruptie aan de kaak te stellen.

Terlingen, onderzoeksjournalist bij One World, werkte diverse keren samen met Afrikaanse collega’s aan onderzoeksprojecten. Na verloop van tijd ging het haar opvallen: westerse journalisten zien hun vakbroeders uit Afrika als tweederangsjournalisten. Ze worden vaak behandeld als fixers in plaats van journalisten, hun namen worden vaak niet genoemd bij samenwerkingsprojecten en ze worden kritischer aangesproken op hun beroepsethiek.

Ook worden ontdekkingen van Afrikaanse onderzoeksjournalisten vaak niet serieus genomen. Neem het onthullende verhaal dat Idris Akinbajo maakte over Shell, dat in Nigeria in 2012 betrokken was bij een corrupte deal van 1 miljard dollar. Niemand in Nederland pikte het op, totdat One World een reconstructie publiceerde:

Verschillende media complimenteerden OneWorld. Ze noemden mij de ontdekker van het grote nieuws. Idris was op mysterieuze wijze van het toneel verdwenen.

Volgens Terlingen kunnen westerse journalisten nog wel wat leren van hun Afrikaanse collega’s:

Ik kijk naar de 22 Nigeriaanse journalisten die openlijk hun onderzoeksideeën met elkaar delen. Ze concurreren niet om een scoop. Ze scherpen vraagstellingen aan. Denken na waar bewijzen te vinden zijn. Dit is waar onderzoeksjournalistiek om draait: corruptie en machtsmisbruik blootleggen. De waarheid boven tafel krijgen.

