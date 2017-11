Mag een journalist personages samenvoegen voor een beter verhaal?

Soms maken journalisten van meerdere personen één personage in hun verhaal. Omdat het verhaal dan lekkerder loopt. Maar mag dat eigenlijk wel? Natuurlijk niet, betoogt Rik Kuiper.

Er waren vogels gestolen in vogelpark Avifauna, Carolina Lo Galbo besloot er dit voorjaar een verhaal voor de Volkskrant over te schrijven en ik mocht haar begeleiden. Aanvankelijk liep het uitstekend. Carolina sprak de belangrijkste betrokkenen en had binnen de kortste keren een geschikte hoofdpersoon gevonden: Simon, de verzorger die elke ochtend liefdevol groente en fruit stond te snijden voor de vogels.

Mooi personage, vond ik dat. Hij voelde iets voor die dieren, hij was er kapot van dat die vogels verdwenen waren en hij deed zijn best om ze terug te vinden. Carolina had goud in handen.

Ze schreef het verhaal en liet dit nalezen aan de betrokkenen. Prima, zeiden ze bij Avifauna, al was er iets wat Carolina niet goed begrepen had. Simon bleek namelijk toch niet de verzorger die in het spannendste deel van het verhaal een van de gestolen vogels terugvond. Dat was een collega geweest. Simon was op dat moment druk met iets anders.

Carolina baalde – en geef haar eens ongelijk. Wat moet je nou met een hoofdpersoon die het op een cruciaal moment laat afweten, terwijl je je hele verhaal om zijn ervaringen heen hebt geboetseerd?

Sommige schrijvers hadden het wel geweten. Simon had daar net zo goed wel aanwezig kunnen zijn, zouden zij zeggen. Dus ach, dan voeg je die twee verzorgers toch samen tot één personage? Doe of Simon daar was. Niemand die het merkt, behalve de betrokkenen. En het verhaal fleurt ervan op, want je hoeft de lezer niet lastig te vallen met nóg een personage.

Balanceren

‘Wat ik in mijn werk soms doe is personages, die dezelfde mening weergeven, samenvoegen tot één’, zei Lieve Joris, schrijfster van talloze non-fictieboeken, in 1992 tegen NRC Handelsblad. ‘Als schrijver balanceer je altijd een beetje tussen fictie en non-fictie.’

Ook Joris Luyendijk smolt bestaande personages om tot nieuwe. Tijdens een interview voor het boek Meer dan de feiten zei hij ‘dat je de waarheid een beetje geweld mag aandoen, mits je daardoor de strekking van die waarheid beter eer kunt aandoen’.

Vervolgens vertelde hij dat twee vrienden die hij opvoert in zijn eerste boek Een goede man slaat soms zijn vrouw helemaal niet bestaan. ‘Ze zijn samenvoegingen van verschillende mensen wier ervaringen sterk op elkaar leken.’ Het was een concessie aan de lezer, zei hij.

En wat te denken van Oscar Garschagen, voormalig China-correspondent voor NRC Handelsblad? Die kreeg onlangs zijn congé wegens ‘journalistieke fouten’. Zo had hij in een verhaal over de Zuid-Chinese zee verschillende personen samengebald tot een niet bestaand personage. Uit het onderzoeksrapport:

‘Feng Ruibo is geen bestaand persoon, maar een samenvoeging van verschillende vissers en kapiteins die allemaal tot de familie Feng behoren. (…) Hij heeft hun verhalen samengevoegd in het verhaal van ‘Feng Ruibo’, ter wille van de ‘leesbaarheid’ en om hun identiteit te beschermen, want tijdens de gesprekken werden ze uiteengedreven door de politie en vervolgens voortdurend gevolgd.’

Bij NRC mag het dus niet, de waarheid een beetje mooier liegen. En dat deed de wenkbrauwen van sommigen fronsen. Zo spreekt journalist Raymond van den Boogaard op zijn blog over een showproces tegen Garschagen, die zich hooguit schuldig had gemaakt aan ‘pekelzonden’.

In Villamedia stelt journalist Marc De Koninck ook dat NRC te hard oordeelt over Garschagen. Het samenvoegen van personage omwille van de verhaallijn doet hij af als een kleine overtreding, maar dat betekent niet dat ‘de waarheid bij Garschagen niet in goede handen was’.

Pardon?

Vertrouwen

Waarom zou de waarheid in goede handen zijn bij iemand die bestaande mensen omsmelt tot een fictieve hoofdpersoon? Waarom zou je een journalist verdedigen die de boel besodemietert?

Wie dat wel doet, vergeet dat de journalistieke motor draait op vertrouwen. Wij zijn de ogen en de oren van onze lezers. Wij gaan naar plekken waar zij niet zijn en brengen daarvan verslag uit. Dat schept verplichtingen, zeker nu de betrouwbaarheid van onze beroepsgroep continu in twijfel getrokken wordt, zelfs door presidenten van democratische landen.

Roy Peter Clark, een Amerikaanse goeroe van de verhalende journalistiek, noemt in deze discussie twee gouden regels: ‘Do not add. Do not deceive.’ In de bundel Telling True Stories zegt hij:

‘The use of composite characters, where the purpose is to deceive the reader into believing that several characters are one, is a technique of fiction that has no place in journalism or other works that purport to be nonfiction. (…) There should be a firm line, not a fuzzy one, between fiction and nonfiction.’

De lezer moet er dus van op aan kunnen dat wat wij schrijven ook is wat er gebeurd is. Zo niet, dan verspelen we zijn vertrouwen.

Bankiers

Ik ervaar dat zelf ook. Neem Dit kan niet waar zijn, het ontluisterende portret dat Joris Luyendijk schilderde van de bankenwereld. In het boek voert hij allerhande anonieme bankiers op, die vertellen wat voor werk ze doen. Toen ik dat enkele jaren geleden las, herinnerde ik me de uitspraken van Luyendijk in dat ene interview. En op een zeker moment dacht ik: bestáán al deze bankiers die eigenlijk wel?

Ik denk van wel, ik hoop van wel, maar ik kan het niet controleren. Wie zegt mij dat Luyendijk hier niet weer personages heeft samengevoegd, omwille van de leesbaarheid? Helemaal vertrouwen kan ik hem niet meer.

Hoe loste Carolina Lo Galbo het uiteindelijk op, in haar verhaal over de gestolen vogels van Avifauna? Simpel: door eerlijk te zijn. Ze verschoof het perspectief voor heel even naar de andere verzorger:

Simon heeft een drukke dag en dus stapt zijn collega Dennis in een busje en rijdt naar Den Bosch, in de laadbak een tupperwarebak met stukjes appel en een kooi met daarin het roodsnavelvrouwtje dat met haar jongen was achtergebleven. In de achtertuin aangekomen tuurt hij naar boven. De tok zit hoog in een denneboom.

Niet zo charmant misschien, maar zo hoort het natuurlijk wel. Want journalisten moeten de waarheid trouw blijven. Altijd. Ook al doen ze daarmee concessies aan het verhaal.

Dit stuk verscheen eerder op De Verhalengarage. Met dank aan Renzo Verwer, die deze vraag bij de Verhalengarage aandroeg en op zijn blog verwijst naar een aantal relevante bronnen, waar ik dankbaar gebruik van maakte.