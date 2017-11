Musical.ly is overgenomen voor 700 miljoen euro, maar wat is het?

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over podcasts en de overname van Musical.ly door een Chinees internetbedrijf.

Een nieuwe editie van mijn wekelijkse leestips over innovatie in de journalistiek en media. Met vandaag aandacht voor:

De grote blinde vlek: Musical.ly

Musical.ly overgenomen voor 700 miljoen euro

Het is de grootste overname van een app door een internetbedrijf in lange tijd en deze keer vindt die niet plaats in de VS, maar in China: Musical.ly is overgenomen door een Chinees internetbedrijf voor (omgerekend) zo’n 700 miljoen euro.

Zo werkt Musical.ly

Nu is de kans groot dat je nog nooit van Musical.ly hebt gehoord. De playback-app is namelijk vooral populair bij jonge kinderen, nog jonger dan Snapchat. Als ik het over de app heb, dan valt me op dat vooral ouders van kinderen in de bovenbouw van de basisschool en onderbouw van de middelbare school hem kennen en daarbuiten veel mensen er nog nooit van gehoord hebben.

Dit artikel van Business Insider is qua opmaak en leesbaarheid de hel op aarde, maar geeft wel een goed beeld van de app.

Het verhaal achter Musical.ly

Dit artikel van Fast Company is al ruim een jaar oud, maar vertelt je het verhaal van Musical.ly en vooral ook welke rol het speelt in onze cultuur (want ja, het heeft een rol).

En dit is de commerciële kant van Musical.ly

Het codewoord voor marketeers die aan de slag gaan met Musical.ly: influencers. De app heeft zijn eigen sterren, net als bijvoorbeeld Instagram en YouTube. Bedrijven, waaronder Disney en Kit Kat, zetten hen in om jongeren te bereiken. Niet veel anders dan op YouTube gebeurt dus, alleen is Musical.ly voor heel veel bedrijven nog een blinde vlek.

Hoe bedrijven Musical.ly gebruiken kan je lezen in dit artikel op DigiDay.

Een ouderwets blokje over podcasts

Hoe de LA Times contact houdt met de luisteraars van de podcast Dirty John

Hoe zorg je ervoor dat mensen die nog nooit een podcast hebben beluisterd naar je podcast gaan luisteren? En hoe houd je mensen vast na het luisteren? De LA Times zette zijn social-media-kanalen in zoals je televisiezenders en streamingdiensten ziet doen rond hun televisieseries. En dat werkte, zo blijkt in dit artikel van Journalism.co.uk.

BBC experimenteert met interactieve podcasts via slimme speakers

Ik heb hier al eerder wat over gedeeld, maar ik vind het zo’n interessant experiment dat ik het gewoon nog een keer doe. De BBC experimenteert met interactieve audioverhalen via slimme speakers. Je krijgt als luisteraar regelmatig vragen of zelfs hele concrete keuzes voorgeschoteld. Ik ben heel benieuwd of we dit vaker gaan zien!

Aandacht voor een Nederlandse journalistieke startup

De journalistiek zou meer moeten inspelen op de behoefte van het publiek

Ik ben erg gecharmeerd geraakt van een Nederlandse journalistieke startup die probeert om artikelen te verrijken met blokken die je extra context bieden. Het slimme is namelijk dat deze blokken ook meteen zorgen dat je veel meer kunt meten over het gedrag (en de interesse) van gebruikers. En dat is weer heel waardevol voor de journalistieke keuzes die een redactie maakt. Newschain heet dit bedrijfje. Ik schreef er een column over voor Numrush.

En tot slot nog dit

In de nieuwsbrief van NRC-journalist Wouter van Noort kwam ik dit artikel van Slate tegen: The Year in Push Alerts. Het brengt in beeld hoeveel breaking news er wel niet in de VS is geweest sinds de verkiezing van Trump.

BNNVARA is klaar met wachten op de NPO en Stichting Kijkonderzoek en gaat zelf kijkcijfers meten, waarin ook online kijkcijfers en engagementcijfers worden meegenomen.

Twitter heeft de maximale lengte van tweets opgerekt naar 280 tekens. Sommige twitteraars zijn 2 dagen lang woedend geweest, ik vind het eigenlijk allemaal wel prima zo.

