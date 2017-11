Nieuwe trends: luisteren naar snelle podcasts en kijken naar verticale video’s

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over het – al dan niet versneld – luisteren naar podcasts en het bekijken van vertical video.

Je leest dit nu op De Nieuwe Reporter, maar eigenlijk is dit een nieuwsbrief die je elke zondag in je mailbox kan ontvangen. Dan moet je je hier even aanmelden.

Voor wie al abonnee is van mijn nieuwsbrief, heb ik een vraag. Revue, waarmee ik deze nieuwsbrief maak, gaat binnenkort de mogelijkheid aanbieden om een betaalde nieuwsbrief te versturen. Ik denk erover na om hier gebruik van te maken. De zondagse nieuwsbrief die je nu leest, blijft gewoon gratis beschikbaar, daar verandert niks aan. Daarnaast zou ik dan een tweede nieuwsbrief kunnen gaan maken met meer verdieping.

Doordat de lezers van die nieuwsbrief een klein bedrag betalen, kan ik tijd vrij maken om deze tweede nieuwsbrief te maken (iets met tijd is geld). De vraag is: zou je hier überhaupt interesse in hebben? En zijn er speciale onderwerpen waar je dan meer over zou willen lezen? Je kan reageren door me een mailtje te sturen. Ik ben heel benieuwd naar wat je van dit idee vindt!

Tot zover de huishoudelijke zaken, tijd voor inhoud:

Het meest gevoelige onderwerp dat ik ooit in deze nieuwsbrief heb besproken keert terug: vertical video

Podcasts luisteren op dubbele snelheid

John de Mol wil concurreren met Facebook en Google

Het succes van vertical video

BBC scoort met vertical video

Sinds de BBC vertical video heeft toegevoegd aan zijn app kijken er meer gebruikers van de app naar video. Daar komt bij dat de gebruikers die video kijken gemiddeld meer kijken en vaker terugkeren naar de app, volgens Digiday. Winst op alle fronten dus!

Nu kun je betwisten of dit enkel door het vertical-formaat komt. Waarschijnlijk is het de BBC gewoon gelukt om een vorm van video te vinden (kort, duidelijk selectie, goede plek in de app, etc.) die scoort. Het feit dat de video vertical is, speelt echter zeker wel een rol. Zonder dat de gebruiker enige moeite hoeft te doen is de video namelijk schermvullend (je hoeft niet te kantelen), wat de kijkervaring zoveel prettiger maakt dan bij ‘normale’ video op je mobiel. Hoeveel mensen kijken geen video’s terwijl ze hun telefoon normaal vasthouden, waardoor slechts eenderde van het scherm gevuld is? Het is niet voor niets dat Snapchat en Instagram hun Stories vertical hebben gemaakt.

Vertical video? Het is tijd voor responsive video!

Mede naar aanleiding van het succes van de BBC schreef ik een column voor Numrush over wat de volgende stap zou kunnen zijn: responsive video. Hoe mooi zou het zijn als video zich aanpast aan het scherm waarop je het bekijkt, zodat het altijd beeldvullend is? Daar zijn zelfs al een paar interessante voorbeelden van. Ben je bijvoorbeeld bekend met circle video?

Een blokje over podcasts

Meer inzicht in het gedrag van podcastluisteraars

Er wordt in het buitenland steeds meer onderzoek gedaan naar hoeveel mensen podcasts beluisteren. Eén op de vier Amerikanen en Canadezen luisteren bijvoorbeeld minstens één keer per maand en in Zweden ligt dat aandeel zelfs hoger met vier op de tien!

Maar wat weten we over het gedrag van die luisteraars? Dit onderzoek van Edison Research geeft hele interessante inzichten in het luistergedrag van het Amerikaanse podcastpubliek. 81 procent van de ondervraagden abonneert zich op podcasts die vervolgens automatisch worden gedownload en ruim tweederde van de podcasts wordt onderweg beluisterd.

Wat altijd een groot probleem is voor makers is dat podcasts niet echt deelbaar zijn en er ook nog geen hele goede manieren zijn voor gebruikers om nieuwe podcasts te ontdekken. Luisteraars lijken dat probleem gedeeltelijk zelf op te lossen. 96 procent van alle podcastluisteraars heeft wel eens een podcast aangeraden aan een vriend.

In het artikel staan nog veel meer interessante feitjes, dus het is zeker de moeite waard om hieronder te klikken op het linkje en nog even door te lezen.

Podcasts versneld luisteren is officieel een ding

Ik hoor steeds vaker dat mensen op verhoogde snelheid naar podcasts luisteren. Je kunt dan meer luisteren in minder tijd. Veel podcast-apps hebben deze optie ingebouwd en er zijn zowaar mensen die op minimaal de dubbele snelheid luisteren! Lees het stuk van Buzzfeed maar over deze snelluisteraars.

Het succes van branded podcasts

Walmart, Microsoft, McAfee, Tinder, eBay en heel veel andere Amerikaanse bedrijven hebben tegenwoordig een podcast. Het is een fantastisch manier om je merk te laden met kwaliteitscontent. Als je het goed doet, is het denk ik een krachtiger middel dan artikelen en misschien zelfs dan video. Ik ben heel benieuwd wat we op dit vlak in Nederland gaan zien!

Tot slot nog dit

