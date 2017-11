Over nieuwe betaalmuren en hoe nieuwsapps ‘stories’ kunnen inzetten

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over betaalmuren en ‘stories’ in nieuwsapps.

“Hoe gaat het freelancen eigenlijk?” Deze vraag krijg ik de laatste weken steeds vaker te horen. Afgelopen zomer maakte ik de stap om na tien jaar in loondienst voor mezelf te beginnen en inmiddels ben ik daar alweer vier maanden mee bezig.

Tot nu toe gaat het fantastisch. Ik zit bomvol qua opdrachten en doe heel veel verschillende dingen. Ik zit twee dagen per week als adviseur en project manager bij de NOS, help verschillende startups met content marketing, werk een dag per week voor iCulture en maak nog steeds wekelijks de podcast Rush Talk. Daar komen nog allerlei kleinere klussen bij, bijvoorbeeld spreker of podcasthost (de eerste Netflix-podcast staat inmiddels online).

Sinds dit weekend heb ik ook nog eens een eigen werkplek in een nieuwe vestiging van De Stadstuin in Utrecht (met uitzicht op de Dom), waardoor ik niet meer thuis hoef te werken.

Samenvatting: de zaken gaan goed.

Dan kunnen we over naar de orde van de dag. Een serie versie leestips met daarin onder meer:

De groei van abonnementsmodellen

Het gebruik van ‘stories’ in nieuwsapps

Een oproep tot meer journalistieke games

Rise of the paywall

CNN wil volgend jaar betaalde abonnementen introduceren

Dat kranten online zoeken naar de beste manier om het ouderwetse abonnementsmodel levend te houden is logisch, maar nu gaat ook een Amerikaanse nieuwszender er mee experimenteren, meldt The Wall Street Journal.

CNN wil in de tweede helft van volgend jaar abonnementen introduceren waar mee je toegang krijgt tot specialistische content. Het algemene nieuws blijft gratis toegankelijk. De reden dat CNN deze stap neemt is simpel: advertenties leveren niet genoeg op en dus wil het bedrijven op andere manieren geld gaan verdienen.

De voormalige CEO van Chartbeat is ook druk met abonnementen

Tony Haile was tot vorig jaar de baas van Chartbeat, de analysetool die veel redacties gebruiken om realtime inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers. Nu is hij de oprichter van Scroll, een bedrijf dat het abonnementsmodel wil aanbieden waarmee je de content van zijn partners kunt lezen zonder advertenties. Dat kost je als gebruiker dan 5 dollar per maand. Waarom hij dit bedrijf begon vertelt hij aan Wired.

Scroll moet zijn dienst nog lanceren en komt dan in een landschap terecht van een heleboel startups die op allerlei manieren abonnementsmodellen voor journalistiek aanbieden. Van Blendle tot Patreon. Ieder van deze startups heeft zijn eigen aanbod en ze kunnen prima naast elkaar bestaan, maar de vraag is uiteindelijk of er wel genoeg markt voor is.

Hoe Medium er voor zorgt dat uitgevers meedoen aan zijn betaalplatform

Medium experimenteert de laatste maanden met een abonnementsvorm waarbij je voor 5 dollar toegang krijgt tot de content van allerlei auteurs en media. Het geld dat Medium binnenhaalt wordt verdeeld onder de makers aan de hand van hoe vaak lezers de ‘applausknop’ onder een artikel klikken.

Medium heeft ook grote uitgevers, die al een eigen paywall hebben of hun content juist gratis aanbieden, aan boord gehaald. Onder meer The Financial Times, The New York Times, The Atlantic en Forbes bieden een aantal artikelen aan via Medium. Het bedrijf heeft deze uitgevers overtuigd door losse deals te sluiten, waarbij ze bijvoorbeeld een vast bedrag krijgen. Het hele applaussysteem geldt dus niet voor hen. Lees de details op NiemanLab.

Stories in nieuwsapps

BuzzFeed test Stories-functie in zijn eigen app

Je ziet al dat veel mediabedrijven het afgelopen jaar zijn gaan experimenteren met het gebruik van Instagram Stories. Waar ze – zeker in Nederland – Snapchat nog vaak links lieten liggen, zie je dat Instagram Stories steeds vaker worden gebruikt om een verhaal te vertellen.

Het format van een ‘story’ kun je echter ook prima implementeren in je eigen app. BuzzFeed bewijst dat.

Wat de journalistiek kan leren van Snapchat

In Nederland heeft Blendle de vertelvorm toegepast in zijn app. Blendle-baas Alexander Klöpping schreef er deze week een analyse over in de Medianieuwsbrief.

