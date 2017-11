Podcast: Waar is popularisering van wetenschap goed voor?

Wetenschap moet uit de ivoren toren. ‘Moeilijke’ onderwerpen worden op ‘simpele’ manieren uitgelegd aan het grote publiek: in vlogs, op festivals en via podcasts. In deze aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over popularisering van de wetenschap.

Wij doen dit samen met Marc van Oostendorp, taalwetenschapper verbonden aan het Meertens Instituut. We bespreken wat popularisering omvat, wat je kwijt raakt door popularisering en wat het nut ervan is.

Folkert en Thom spraken met Jim Jansen, hoofdredacteur van de Nederlandse New Scientist [snel kijken].

In het item laten Linda, Pim en Thom zien hoe makkelijk het is om ‘Science’ aan te schaffen [snel kijken].

Beluister de podcast:



Links bij deze aflevering:

Alle eerdere afleveringen zijn te vinden op de website van Onder Mediadocteren. U kunt zich ook via iTunes of Stitcher op deze podcasts abonneren.