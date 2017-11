Tegenvallende resultaten voor BuzzFeed en Vice, maar bij The Guardian gaat het beter, dankzij donaties

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over zwaar weer bij Amerikaanse sites die gefinancierd worden met advertenties en dat het juist de goede kant op gaat met The Guardian.

Deze week een bak met leestips, propvol met onder meer:

Aandacht voor Stories en wat media daar mee kunnen

Tegenvallende resultaten bij digitale media in de VS

De strategiewijzigingen bij Snapchat

Interessante cijfers over ons Netflix- en chatgedrag

We beginnen met Stories

Facebook stopt met Stories in Messenger

Facebook heeft in een jaar tijd al zijn apps voorzien van Stories, maar eigenlijk is dat tot nu alleen een succes binnen Instagram. Niet voor niets kun je je Stories vanuit Instagram nu crossposten op Facebook.

De volgende stap: de speciale Stories in chatapp Messenger (genaamde Messenger Day) verdwijnen en worden vervangen door de Stories uit Facebook. Daarnaast lanceert het sociale netwerk gezamenlijke Stories voor groepen en evenementen. Slim, want voor veel mensen zijn dat de twee functies binnen Facebook die ze nog actief gebruiken. Lees erover op TechChrunch.

Media laten kansen liggen door niets met Instagram Stories te doen

In mijn wekelijkse column op Numrush ga ik dieper in op het gebruik van (Instagram) Stories door mediamerken. Dat gebeurt nog veel te weinig in mijn ogen, terwijl het een hele goede manier is om je publiek te bereiken.

Slechte resultaten bij online media uit de VS

Amerikaanse digitale uitgevers hebben het zwaar

Techsite Mashable wordt waarschijnlijk verkocht voor eenvijfde van de waarde die het vorig jaar had tijdens een investeringsronde. En BuzzFeed en Vice halen dit jaar allebei hun omzetverwachtingen niet door tegenvallende advertentie-inkosten.

Dit nieuws kwam afgelopen week allemaal gelijktijdig naar buiten en zorgt voor wat onrust in de Amerikaanse mediawereld. Geld verdienen via advertenties en branded content blijkt nog lastiger dan al werd aangenomen. De schuld hiervan wordt deels bij Facebook en Google gelegd die al het geld uit de markt trekken.

Europese tv-zenders trekken samen op tegen Facebook en Google

Amerikaanse digitale uitgevers zijn niet de enige die ‘last hebben’ van Facebook van Google. Het geldt voor veel meer media en speelt in Europa net zo hard als in de VS. Europese tv-zenders slaan daarom de handen ineen.

Ondertussen gaat het bij The Guardian beter

The Guardian haalt sinds kort meer geld binnen door betalende lezers dan via advertenties. De Britse krant zet al zijn werk gratis online, maar is sinds vorig jaar wel actief bezig om mensen op te roepen om te betalen voor The Guardian om kwaliteitsjournalistiek te steunen. Dat blijkt dus zijn vruchten af te werpen, zoals te lezen is in dit artikel op NiemanLab.

Kan Snapchat voorkomen dat het het nieuwe Twitter wordt?

Hier staat Snapchat nu

Bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar moest Snapchat tegenvallende resultaten delen. Het is tijd voor CEO Evan Spiegel om het tij te keren en te voorkomen dat Snapchat het nieuwe Twitter twordt. The New York Times vat de historie en de huidige situatie samen in dit artikel.

Snapchat gooit zijn strategie om

Om het tijd ook echt te keren, moeten er dingen veranderen bij Snapchat. Aannames en gemaakt keuzes zijn niet langer heilig. TechCrunch vat in dit stuk heel helder samen wat er verandert bij Snapchat. De toekomst gaat leren of het ook genoeg is.

Wat interessante cijfers om mee af te sluiten

We kijken steeds meer Netflix in het openbaar

Interessante cijfers van Netflix: we kijken steeds vaker series buiten de deur. In het ov, wachtend in een rij of op een openbaar toilet; er is geen plek waar we niet kijken. Nu moet ik er wel bij zeggen dat dit onderzoek onder Amerikanen gedaan is, maar ik denk dat het gedrag hier bij ons niet heel anders is. Leuk feitje: meer dan één op de vijf ondervraagden heeft zelfs wel eens gehuild in het openbaar terwijl ze Netflix keken. Zie dit artikel van Wired.

En Facebook onderzocht ons chatgedrag

80 procent van de volwassenen chat dagelijks en bijna iedereen doet dat ook tijdens etentjes en vergaderingen. Volgens Facebook is dat laatste iets positiefs en versterkt het relaties, maar dan kun je uiteraard over twisten… Dit wereldwijde onderzoek geeft je in ieder geval wat interessante inzichten over ons chatgedrag.

En tot slot wil ik dit ook nog met je delen

Kickstarter komt met een concurrent voor betaalplatform Patreon, genaamd Drip. Je kunt hier muzikanten, kunstenaars, schrijvers, podcasters of andere creatievelingen steunen door maandelijks een vast bedrag te betalen. In ruil daarvoor krijg je uiteraard wat terug! Lees het uitgebreide stuk over Drip op The Verge.

Facebook heeft een nieuwe app gelanceerd voor bekende personen en videomakers, genaamd Facebook Creator.

In de app van de NOS kun je je nu abonneren op de Wekdienst. Deze dagstarter bestaat al jaren, maar je kunt hem nu iedere morgen via een pushbericht ontvangen.

Voor de podcast Rush Talk heb ik Martijn de Kuijper geïnterviewd. Hij is de oprichter van Revue, het systeem waarmee ik deze nieuwsbrief maak. Luisteren kan hier!

