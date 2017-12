Debatavond: Leven in media

Swipen, streamen, appen, mailen: hoe kunnen we bewust omgaan met het maken en consumeren van media? We gaan in gesprek met storytellers, mediamakers, experts en journalisten.

We lezen, kijken, luisteren, swipen, klikken, streamen, appen en mailen alsof ons leven ervan af hangt. Zo besteden we dagelijks meer tijd met media dan aan slapen, werken, studeren of ontspannen. Kortom; (digitale) media omringen ons 24/7 en de uitknop van onze televisies en computers zit er meer voor de sier dan dat we ‘m echt gebruiken.

In plaats van pogingen te de-digitaliseren, is het tijd om te accepteren dat we leven ín media, is de visie van Mark Deuze. In zijn boek ‘Leven in Media’ verschuift hij daarom de focus van wat media met ons doen, naar wat wij zelf in media kunnen doen. Hoe kunnen we bewust omgaan met het maken en consumeren van media, en daarbij betere (en mooiere) verhalen over onszelf en de wereld om ons heen creëren? We gaan in gesprek met storytellers, mediamakers, experts en journalisten.

Op deze avond spreken Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies), Gabey Tjon A Tham (multidisciplair kunstenaar), John Leek (manager creative industries & media, Nederlands Instituut Beeld & Geluid) en Bregtje van der Haak (regiseur VPRO Tegenlicht).

