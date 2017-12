Door speurwerk van Elsevier Weekblad werd Amsterdamse gemeenteraad geïnformeerd over ‘grijze campagne’ van Van der Laan

De journalistiek is de waakhond van de democratie en vormt de vierde macht in de democratisch rechtsstaat. Op De Nieuwe Reporter willen we laten zien hoe belangrijk Nederlandse nieuwsmedia in dit opzicht zijn geweest in 2017. Daarvoor hebben we nationale media gevraagd om hun belangrijkste onthulling of verhaal van het afgelopen jaar. Deze aflevering Elsevier Weekblad.

Voor Elsevier Weekblad was de belangrijkste onthulling in 2017 die raakt aan het functioneren van de democratische rechtsstaat het artikel van redacteur Nederland Nikki Sterkenburg (33) over de zogeheten ‘grijze campagne’ van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam. Het artikel ‘Het Van der Laan-project waar niemand van mocht weten’ verscheen in oktober eerst op de website van Elsevier Weekblad, daarna in het weekblad.

Het onthulde op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met betrokkenen dat Van der Laan er een geheim anti-radicaliseringsproject op nahield, dat niet in de boeken mocht terugkomen, waarover wethouders niet werden geïnformeerd en dat hij aan de controle van de gemeenteraad onttrok. Het artikel deed veel stof opwaaien, zowel binnen als buiten de Amsterdamse politiek.

De rol die de (onderzoeks)journalistiek kan hebben als spreekwoordelijke ‘waakhond van de democratie’ was in het geval van deze onthulling evident. De gemeenteraad was bewust onkundig gehouden, maar werd dank zij het speurwerk van Elsevier Weekblad-journalist Nikki Sterkenburg alsnog geïnformeerd.