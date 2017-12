Facebook geeft toe: scrollen door de newsfeed is niet goed voor ons

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over de laatste ontwikkelingen bij Facebook en de mediaovername van het jaar.

Er is zowaar in de laatste weken van het jaar erg veel nieuws op het gebied van innovatie in de journalistiek en media. Om mijn leestips niet te lang te maken heb ik een groot deel onderaan verzameld in een lijstje simpele linkjes. Vergeet dus vooral niet het einde mee te pakken om helemaal op de hoogte te zijn.

De ‘grote’ onderwerpen van deze week zijn:

Disney neemt 21st Century Fox over

Heel veel ontwikkelingen op en rond Facebook

Hoe Google (de zoekmachine) heel langzaam verandert

De overname van het jaar

De kans dat je het de afgelopen week hebt gemist, is klein, maar toch: Disney neemt 21st Century Fox over. Eigenlijk is er maar één echt doel van deze opname: genoeg rechten en slagkracht hebben om een streamingdienst op te zetten die kan concurreren met Netflix. Disney heeft simpelweg zelf te weinig content in huis om dat te doen.

Waar het uiteindelijk toe leidt is afwachten. Het zorgt aan de ene kant voor een ongelofelijk groot machtsblok in de filmwereld met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd is het vooruitzicht van een goed gevulde streamingdienst met content van Disney en 21st Century Fox wel weer prettig. Op te veel versplintering van content tussen streamingdiensten zit immers niemand te wachten. Lees meer op Recode.

Facebook Facebook en nog meer Facebook

Facebook geeft toe: door onze timeline scrollen is slecht voor ons

Is het spenderen van tijd op social media slecht voor ons? In een blogpost probeert Facebook die vraag te beantwoorden. Een opvallende move van Facebook, aangezien het bedrijf er al jaren alles aan doet om ons zoveel mogelijk tijd te laten doorbrengen op zijn sociale netwerk.

Maar als je de blogpost goed leest dan komt de aap uit de mouw: Facebook ontkent niet dat social media een negatief effect op ons kan hebben. Het zegt dat mensen negatieve gevoelens kunnen krijgen als ze door hun timeline scrollen, zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Er is echter ook een oplossing voor: interacteren en communiceren. Op Facebook.

De oplossing van Facebook om de negatieve effecten van social media teniet te doen is meer Facebook gebruiken. Het is dus helemaal geen opvallende move van Facebook. Het bedrijf doet er inderdaad werkelijk alles aan om ons zoveel mogelijk te laat doorbrengen op zijn sociale netwerk; zelfs het negatieve sentiment dat ontstaat rondom Facebook omarmen.

Facebook stopt nu echt met het betalen van uitgevers voor livestreams

Een klein twee jaar geleden begon Facebook met het betalen van uitgevers en celebrities om te streamen via Facebook Live. Dit jaar werden veel van die deals al uitgekleed of samengevoegd met een betaling voor het produceren van ‘normale’ video. Komend jaar stopt Facebook helemaal met het betalen voor livestreams.

Tenminste: voor de livestreams die je in je timeline ziet langskomen. Voor het videoplatform Facebook Watch betaalt het bedrijf nog wel partijen voor livestreams, maar dan moet je bijvoorbeeld denk aan de rechten van sportwedstrijden. De tijd waarin uitgevers betaald ijsjes konden laten smelten, is definitief voorbij.

Facebook maakt ook een einde aan de belofte geen pre-rolls voor video’s te plaatsen

Facebook heeft altijd gezegd niet in pre-rolls voor video te geloven. Logisch: als je door je timeline scrollt wil het netwerk dat een automatisch afspelende video je aandacht trekt, zodat je die gaat bekijken. Eventueel kan die dan na een tijdje worden onderbroken voor een mid-roll advertentie, iets waar Facebook dit jaar in de VS veel mee heeft getest.

Het bedrijf gaat nu echter toch aan de slag met pre-rolls, maar dan wel enkel voor mensen die heel bewust video’s bekijken. Je zult dus geen pre-rolls in je timeline gaan zien, maar video’s op Facebooks Watch-platform (het videoplatform dat het bedrijf enkele maanden geleden lanceerde in de VS) krijgen wel pre-rolls.

Tegelijkertijd heeft Facebook bekend gemaakt dat de mid-rolls voortaan enkel nog in video’s die 3 minuten of langer zijn, worden geplaatst (dat was 90 seconden). De advertentie verschijnt op zijn vroegst na 1 minuut (dat was 20 seconden). De vraag is wat de reden is voor deze stap: zijn het afhakende gebruikers? Of wil Facebook vooral dat er langere en kwalitatief betere video wordt geproduceerd en probeert het dat af te dwingen door de mogelijkheid om geld te verdienen met video’s korter dan 3 minuten te beëindigen?

Facebook heeft nu een snoozebutton

Nog een laatste update van Facebook: je kunt nu mensen tijdelijk snoozen in je newsfeed. Goed om te weten.

Na Facebook ook nog een beetje Google

Google zorgde afgelopen jaar voor meer verkeer richting uitgevers dan Facebook

Facebook levert uitgevers steeds minder verkeer op. Het gebeurde afgelopen jaren meerdere keren dat je plots sites hoorde klagen over een daling in het verkeer van Facebook doordat het algoritmes voor de newsfeed weer eens waren aangepast. Zeker het afgelopen jaar daalt het aandeel dat Facebook heeft in het verkeer naar websites snel. Tegelijkertijd groeit het aandeel van Google.

De vraag die echter onbeantwoord blijft in deze cijfers: hoe zit het met de absolute cijfers? Groeit het aandeel van Google vooral doordat Facebooks aandeel krimpt of is er ook absolute groei te zien?

De blauwe linkjes verdwijnen langzaam uit de zoekresultaten van Google

Je ziet namelijk dat Google de afgelopen jaar steeds meer probeert om zoekopdrachten te beantwoorden met content die op Google leeft. De blauwe linkjes die zorgen voor verkeer naar websites worden steeds minder belangrijk voor de zoekmachine.

Er is nog veel meer dat je echt moet weten

