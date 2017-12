Problemen voor BuzzFeed, succes voor betaalmuren en kwesties voor videoplatformen

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over de problemen bij BuzzFeed, succesvolle betaalmuren en videoplatformen.

Wat is er aan de hand bij BuzzFeed?

BuzzFeed ontslaat 6 procent van zijn personeel

Verschillende Amerikaanse online uitgevers haalden hun omzetdoelen dit jaar niet. BuzzFeed is er daar één van en dat heeft direct gevolgen: er moeten 100 man uit (6 procent van het totale peresoneelsbestand). Nu is dat uiteraard slecht nieuws, ontslagen zijn nooit leuk. Als je echter de brief van BuzzFeed-baas Jonah Peretti doorleest, wordt ook duidelijk hoe snel BuzzFeed in staat is om te reageren om veranderingen. En dat is voor een online uitgever misschien wel de allerbelangrijkste sleutel tot succes.

BuzzFeed verliest bezoekers, terwijl traditionele media juist groeien

In het verlengde daarvan is het interessant om te kijken naar het gedrag van het publiek van BuzzFeed. Het afgelopen jaar wonnen traditionele media in de VS namelijk aan publiek, terwijl BuzzFeed bezoekers verloor. De grote vraag is hoe je die cijfers moet interpreteren.

Dat traditionele Amerikaanse media meer publiek trekken sinds Trump in het Witte Huis zit, voelt redelijk logisch. De vraag is of het verlies van BuzzFeed daar ook maar op enige manier verband mee houdt. Twee jaar geleden was ongeveer een kwart van de views van BuzzFeed-content afkomstig van zijn eigen site en app, de rest vond plaats op onder meer YouTube, Snapchat en Facebook (in de vorm van video).

Ik heb geen actuele cijfers, maar de kans is groot dat de views daar verder gegroeid zijn, ook doordat BuzzFeed zijn focus steeds meer op die platformen legt. Dat bezoek op de eigen platformen dan afneemt is geen verrassing. Het punt is alleen dat de Comscore-cijfers die in dit artikel van Recode worden aangehaald enkel gaan over de eigen platformen van uitgevers.

Er is alleen één groot probleen: het is een stuk lastiger om geld te verdienen als je je content wegzet op externe platformen. En dat zie je terug als je kijkt naar de gemiste omzetcijfers van BuzzFeed.

Achter de betaalmuur

The New York Times laat bezoekers minder gratis artikelen lezen

Bij The New York Times mag iedereen elke maand tien gratis artikelen lezen, voordat je de welbekende betaalmuur tegenkomt. Een systeem dat NRC in Nederland bijvoorbeeld ook heeft ingevoerd. Het idee is simpel: mensen kunnen linkjes delen en lezen zonder gedoe, maar tegelijkertijd kan iemand niet onbeperkt gratis al je journalistieke werk tot zich nemen.

Binnen de wereld van de online journalistiek wordt de betaalmuur van The New York Times als succesvol gezien – al is dat natuurlijk relatief. De krant zelf gaat desondanks een grote wijziging doorvoeren: het aantal gratis artikelen wordt gehalveerd naar vijf per maand. Dat kan ten koste gaan van het aantal bezoekers, maar moet er vooral voor zorgen dat meer mensen een abonnement nemen op The New York Times. Of dat gaat lukken? De toekomst zal het leren…

Hoe een betaalmuur ook zou kunnen werken

Tien gratis artikelen, vijf gratis artikelen.; uiteindelijk is de betaalmuur zoals The New York Times hem gebruikt een domme betaalmuur. Als een artikel bijvoorbeeld echt door iedereen wordt gedeeld en gelezen omdat het een stuk is met enorm veel maatschappelijke impact, wil je dan wel dat het achter de betaalmuur staat? En is het wel eerlijk dat iemand gratis vijf korte nieuwsberichten kan lezen en iemand anders juist vijf ontzettend lange en goede analyses?

Je kunt een betaalmuur ook veel dynamischer maken en af laten hangen van allerlei informatie over het gedrag van (de) lezer(s). In deze column van Poynter worden een paar interessante ideeën de wereld ingeslingerd.

Een goede paywall? Dat is een “engagement door”, die gratis is en wagenwijd open staat!

De betaalmuur heeft ook een groep tegenstanders in de journalistieke wereld. Of in ieder geval een harde betaalmuur waar je (desnoods na een aantal gratis artikelen tegenaan loopt). Onder meer De Correspondent en Follow The Money pakken ze het anders aan. Jan-Willem Sanders, de uitgever van Follow The Money, legt uit waarom.

Ik wil het even over videoplatforms hebben

Moet je je video nu op YouTube of Facebook plaatsen?

In mijn wekelijkse mediacolumn op Numrush heb ik het deze week over video. Om precies te zijn over de verschillende (sociale) platforms waar je video kwijt kan. Want moet je nou een videostrategie bouwen rondom YouTube? Facebook? Of moet je misschien toch wat doen met Instagram?

YouTube komt met een soort Stories

Ondertussen krijgt YouTube Stories (uiteraard!). Er is wel een groot verschil met Instagram en Snapchat: de Reels, zoals de Stories op YouTube heten, zijn maximaal 30 seconden lang en blijven ook na 24 uur gewoon bewaard.

Het idee is dat YouTube creators (zoals de onafhankelijk videomakers worden genoemd) op die manier korte video’s kunnen delen met hun fans, gewoon snel gemaakt met hun smartphone. Nu zie je natuurlijk dat de creators hiervoor Snapchat en Instagram inzetten, maar YouTube houdt ze liever binnen zijn eigen omgeving.

Ondertussen voert Facebook al de eerste veranderingen in Watch door

Facebook lanceerde aan het einde van de zomer Watch in de VS: een eigen videoplatform met lange, professionele videoproducties en livestreams. Bekende mediamerken maken exclusieve content voor Watch en Facebook heeft bijvoorbeeld ook oude tv-programma’s weer nieuw leven in geblazen.

Na een paar maanden moeten er nieuwe deals worden gesloten tussen Facebook en de makers van video. Daarbij lijkt het bedrijf er voor te kiezen om minder deals te sluiten en meer geld te investeren per productie. Facebook zou ook willen dat de programma’s op Watch langer worden. Nu duren veel video’s 6-10 minuten, maar dat zou richting de 20 minuten moeten gaan.

Uitgevers willen zelf advertenties verkopen in video’s op Facebook

Uitgevers willen graag zelf sponsors kunnen koppelen aan de video’s die ze maken voor Watch. En in de video’s die ze delen op Facebook zelf, willen ze zelf advertenties kunnen verkopen (zogenaamde mid-rolls). De reden is simpel: de advertentieverkoop van Facebook levert ze te weinig op.

Snapchat gaat er anders uitzien

Snapchat haalt vrienden en merken uit elkaar

Facebook heeft de afgelopen jaren met veel moeite geprobeerd om te zorgen dat mensen weer meer persoonlijke dingen met elkaar gingen delen en dat er minder content van sites en bedrijven in mensen hun timeline verscheen. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Snapchat stond een beetje voor dezelfde uitdaging. Het bedrijf focuste steeds meer op content van mediabedrijven en zag ook allerlei influencers groot werden op Snapchat, maar hoe zorg je dat het ook de app blijft die vrienden gebruiken om met elkaar te communiceren? Een redesign moet de oplossing daarvoor bieden.

Zo werkt het vernieuwde Snapchat

Hoe dat precies werkt in de praktijk? In dit artikel worden de verschillende onderdelen van de nieuwe Snapchat-app uitgelegd.

Had je nog meer, Elger? Ja!

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is gestart met een prachtige eindejaarsserie zoals Niemanlab hem altijd voor de VS maakt. In De voorspellers kijken 30 journalisten, ondernemers, developers en andere mediakenners vooruit naar 2018. De eerste tien staan nu online!

Google Trends is uitgebreid met meer live data over waar mensen naar zoeken. Heel handig!

Voor alle podcasters: de maker van Overcast heeft een gratis Mac-app gemaakt die je kan gebruiken voor het maken van je podcasts: Forecast.

