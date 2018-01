2018 is nu al het jaar van Spotify

Wekelijks maakt Elger van der Wel een overzicht van de meest interessante artikelen over innovatie in de journalistiek en media. Deze keer onder meer over Spotify en de videoplannen van Facebook.

Als ik mijn nieuwsbrief zou opdelen in jaargangen, dan zou dit de eerste nieuwsbrief van jaargang 4 zijn. Dat klinkt zowaar als serieuze business. En ook dit jaar ben ik van plan om gewoon weer iedere week een overzicht te maken met leestips over innovatie in de journalistiek en media. Mocht je me daarbij willen helpen: deel deze leestips dan met je collega’s en stuur me tips als je zelf interessante artikelen tegenkomt!

Deze week heb ik het met je over:

De rol die Spotify speelt in het medialandschap

NPO Radio 1 werkt aan een dagelijkse podcast

Wat gaat Facebook dit jaar doen met video?

Hoe je kunt innoveren op nieuwsredacties (en ook hoe dat juist niet werkt)

Spotify gaat naar de beurs

Spotify heeft 70 miljoen betalende gebruikers

Al het hele jaar ging het gerucht dat Spotify naar de beurs zou gaan, maar het nieuws kwam pas naar buiten na de jaarwisseling. Met 70 miljoen betalende gebruikers wereldwijd (Apple Music heeft er 30 miljoen) is Spotify de belangrijkste speler op het gebied van muziekstreaming.

Meeste audioconsumptie vindt plaats via on demand streaming

In de VS in ieder geval. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van onderzoeksbureau Nielsen. Opvallend is dat het streamen van audio het afgelopen jaar veel harder is gegroeid dan van muziek (een groei van 58,7 procent tegenover een groei 20,9 procent). Dat zijn niet alleen gunstige cijfers voor Spotify, maar geeft ook aan wat voor kansen er komend jaar liggen voor bijvoorbeeld podcasts en slimme speakers.

Let op Spotify

In de jaarlijkse voorspellingen voor 2018 van Niemanlab ging Tim Carmody van Adweek in op Spotify. Hij gaf aan dat we dat bedrijf heel goed in de gaten moeten houden. In de eerste plaats omdat het een bijzondere rol speelt in de markt voor streaming muziek, waar het is als zelfstandige speler een toppositie heeft tussen Apple en Google in. Hij waarschuwt echter vooral dat we moeten opletten welke rol Spotify speelt (of eigenlijk ook vooral kan gaan spelen) op het gebied van podcasting.

Dagelijkse nieuwspodcasts

NPO Radio 1 krijgt een dagelijkse podcast

Na NU.nl vorig jaar en BNR/FD vanaf morgen, gaat ook NPO Radio 1 een dagelijkse podcast maken. Veel is er nog niet over bekend gemaakt, maar zendermanager Laurens Borst liet in dit artikel over de plannen van de zender voor 2018 weten dat er aan gewerkt wordt:

“In navolging van de Verenigde Staten rukt ook de podcast langzaam op in ons land. NPO Radio 1 biedt al een tijdje allerlei bestaande, maar ook exclusieve programma’s via podcasts aan. En er komen er nog veel meer aan, waaronder een dagelijkse podcast. De voorbereidingen zijn bij alle omroepen in volle gang.”

The Telegraph investeert in podcasts en audio voor slimme speakers

In het Verenigd Koninkrijk is The Telegraph druk bezig geweest met podcasting, maar ook vooral met het maken van content voor slimme speakers zoals de Google Home en Amazon Alexa. Ik heb het al vaker gezegd, maar ik heb wel eens geleerd dat herhaling helpt: slimme speakers zijn een heel interessant nieuw kanaal voor nieuwsmedia. Het zijn onder meer de perfecte apparaten voor het beluisteren van een dagelijkse nieuwspodcast in de ochtend.

Facebooks videoplannen in 2018

2018 wordt een beslissend jaar voor Facebooks videoplatform

Facebook investeerde de afgelopen jaren flink in video, met de lancering van videoplatform Facebook Watch in de VS een paar maanden geleden als hoogtepunt. Maar wat wil Facebook nu precies met Watch? Wil het een soort YouTube zijn? Of juist meer een alternatief voor Netflix? En gaat het publiek Facebook Watch uiteindelijk ook massaal gebruiken? Allemaal vragen die waarschijnlijk komend jaar beantwoord zullen worden, volgens dit artikel van Digiday.

Will Facebook Watch Be Must-See TV In 2018?

In het verlengde hiervan verscheen een zelfde soort artikel op Fast Company met als conclusie dat Facebook Watch op dit moment het meest lijkt op YouTube. Er ligt echter nog een grote uitdaging voor Facebook om daadwerkelijk een verschil te maken met YouTube.

Facebook Watch voegt items uit late night shows CBS toe

Zowel de The Late Show with Stephen Colbert en The Late Late Show with James Corden zijn voortaan terug te kijken via Facebook Watch. Niet als geheel, maar wel de belangrijkste fragmenten. Goed nieuws voor Facebook, maar het is ook de bevestiging dat Facebook Watch eigenlijk gewoon een soort YouTube is. Het internetbedrijf biedt geen enkele meerwaarde met dit aanbod.

En tot slot nog dit

Mark Zuckerberg kiest bij de start van ieder jaar een persoonlijk doel uit voor het komende jaar. Twee jaar geleden besloot hij bijvoorbeeld een slimme assistent te bouwen waarmee hij zijn eigen huis kan bedienen. Dit jaar heeft de wereld iets aan zijn doel: hij wil Facebook fixen.

Terwijl CNN stopt met zijn dagelijkse nieuwsupdate op Snapchat, scoort NBC News erg goed.

Mijn eerste mediacolumn op Numrush van dit jaar gaat over hoe je kunt innoveren op de redacties. En vooral ook over waarom ‘tools gebruiken’ geen innovatie is.

Journalism.co.uk heeft een lijstje gemaakt van mediapodcasts waar je eigenlijk gewoon naar zou moeten luisteren.

Wil je Elgers leestips elke zondag als nieuwsbrief in je mailbox ontvangen? Meld je dan je dan hier aan.