Waarom we ongelukkig worden van het nieuws (en wat journalisten daaraan kunnen doen)

Kijken naar het televisiejournaal maakt ons ongelukkig, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook zeggen veel mensen dat het nieuws te negatief is en dat ze zich machteloos voelen bij de ellende die ze voorgeschoteld krijgen. Is het tijd voor een ander soort journalistiek?

Het begon voor filosoof en journalist Ralf Bodelier in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Bodelier kwam al jaren regelmatig in dat Afrikaanse land en zag: het gaat alsmaar beter hier. Het aantal ziekenhuisbedden nam toe, het aantal aidsslachtoffers nam af. Maar bekeek hij het Nederlandse nieuws, dan zag hij alleen maar aandacht voor de oorlog, armoede en corruptie in Afrika.