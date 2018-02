De beste verhalende journalistiek: Meestervertellers 2017

Welke journalist wordt Meesterverteller van 2017? Op 8 maart wordt de beste verteller van journalistieke verhalen uit 2017 gekozen.

Journalistiek leest of kijkt vaak als huiswerk. Het is vaak een verzameling van droge feiten. Maar soms gebruikt een journalist een gouden pennetje of de technieken van de scenarioschrijver en vertelt zo een verhaal dat je het nieuws laat beleven. Als een echte meesterverteller. Welke journalist mag zich Meesterverteller 2017 noemen?

Een Meesterverteller wil een goed verhaal vooral ook goed vertellen. In de verhalen van Meestervertellers is ruimte voor spanning, ontroering en verontwaardiging. Zonder dat de werkelijkheid geweld wordt aangedaan – want het blijft journalistiek.

Jaarlijks selecteert een redactie van journalisten uit alle landelijke media van Nederland en Vlaanderen op verzoek van de Stichting Verhalende Journalistiek de beste journalistieke verhalen. Dit jaar koos ze uit maar liefst 120 journalistieke verhalen in de categorieën lezen, kijken, luisteren en klikken en uit Nederland en Vlaanderen de beste tien. Op 8 maart wordt uit die tien beste de meesterverteller 2017 gekozen.

Het viel de redactie dit jaar op dat er in alle verhalen sprake was van een tegenkracht die de hoofdpersoon moest overwinnen. De vader die zijn dochter probeert terug te krijgen uit het kalifaat. Groningers die vechten om hun boerderijen te redden van bevingen en politiek. Een journalist probeert buiten het alziend oog van Big Brother de stad door te komen.

Tijdens Meestervertellers op 8 maart vertellen de tien geselecteerde makers hoe hun verhalen tot stand kwamen. Ze vertellen ook over hun fascinatie voor hun onderwerp, de hobbels op hun pad en hoe je een verhaal invoelbaar overbrengt. Daarnaast komen er hoofdpersonen aan het woord. Want hoe is het om centraal te staan in een journalistiek verhaal? En welke impact heeft dat op je leven?

Wanneer: Donderdag 8 maart van 20.00 tot 22.00 uur – om 19.30 is de zaal open.

Waar: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Tickets kosten 17,50, voor de vrienden van de stichting Verhalende Journalistiek 12,50.