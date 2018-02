Deze game moet spelers ‘inenten’ tegen nepnieuws

Onderzoekers van Oxford hebben een online game ontwikkeld waarvan ze hopen dat het mensen zal ‘inenten’ tegen nepnieuws. Bad News is een eenvoudig spelletje waarbij je steeds kiest tussen twee opties in je queeste naar een succesvol nepnieuws-imperium. Je keuzes hebben effect op je aantal twittervolgers en je geloofwaardigheid.

Het idee van vaccineren tegen nepnieuws is afkomstig van projectleider Sander van der Linden, een Nederlandse sociaalpsycholoog. In 2017 publiceerde hij met collega’s een artikel [abstract] waarin hij een methode voorstelde om mensen preventief te beschermen tegen desinformatie over bijvoorbeeld klimaatverandering.

Het idee van Bad News is dat je de tactieken van nepnieuwsverspreiders leert doorzien. Van der Linden zegt tegen The Guardian:

“The idea is that once you’ve seen the tactics, and used them in the game, you build up resistance … We want the public to learn what these people are doing by walking in their shoes.”