Podcast: Waarom berichten de media meestal zo sensationeel over drugs?

Media hebben de neiging activiteiten van jongeren, waar drugsgebruik vaak bijhoort, te beschrijven als rebelse activiteiten waar niets goeds van komt. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over sensationele berichtgeving over drugs.

Onze gast in de uitzending is dr. Ton Nabben, criminoloog bij het Bonger Instituut van de Universiteit van Amsterdam, dat onderzoek doet naar uitgaan, drugsgebruik, coffeeshops en drugshandel.

Redacteuren Pim, Iris en Narin maakten een item over de bijnamen van verschillende drugs [snel kijken]. Frederique en Thom interviewden Floor van Bakkum, persvoorlichter bij de Jellinek-kliniek [snel kijken]. Hoe staan zij tegenover de berichtgeving over drugs, is die echt te suggestief?

Beluister de uitzending:

Bekijk de uitzending:

Links bij deze uitzending:

