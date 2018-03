8 juni: Conferentie Nieuwe Journalistiek

Op 9 juni organiseert het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een conferentie ter afsluiting van het project Nieuwe Journalistiek.

De journalistiek is in de ban van nieuwe technologie en start-ups. Hoe gaan zij de journalistiek veranderen? Welke vernieuwingen zullen ze teweeg brengen? Wordt de journalistiek er beter van?

Deze vragen stonden centraal in het project Nieuwe Journalistiek, dat het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten de afgelopen vijf jaar mogelijk heeft gemaakt. Een groep journalisten volgden enkele ambitieuze start-ups, zoals Blendle, De Correspondent, The Post Online en Follow the Money. Andere journalisten deden onderzoek naar de journalistieke mogelijkheden van drones, virtual reality en sociale media.

Op 8 juni worden de resultaten gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. De nieuwe journalistieke hemelbestormers staan in de spotlights: Met als hamvraag: Wat schieten de journalistiek nu eigenlijk op met die nieuwe technologie en start-ups?