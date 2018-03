Conferentie Verhalende Journalistiek: on-demand journalistiek

Op 20 april organiseert de Stichting Verhalende Journalistiek haar eerste Europese conferentie. Ze gaat op zoek naar de manier waarop journalisten in Europa storytelling inzetten, met name bij on-demand journalistiek.

Het vertrouwde ritme van het nieuws maakt steeds meer plaats voor on-demand journalistiek – podcasts, longforms, YouTube. Het moment waarop een verhaal verschijnt is minder van belang. Het fragmenterende medialandschap biedt ruimte om nieuwsverhalen vanuit verschillende invalshoeken te vertellen. Als het moment van verschijnen minder relevant wordt, gaat het al snel meer om de stem van de verteller. Maar hoe ga je als maker van alwetend en objectief naar het vinden van je eigen stem?

Daarover gaat de conferentie True Stories: Find your voice within the European narrative tradition. Het is de eerste Europese conferentie van de Stichting Verhalende Journalistiek, dat de afgelopen jaren zich voor haar conferentie vooral op Amerikaanse sprekers richtte, zoals bij de uitverkochte conferentie Storytelling in a Digital Age, twee jaar geleden met curator Amy O’Leary.

Nieuwe vormen van verhalen vertellen

Welke nieuwe vormen van verhalen vertellen zijn er dan? Alvast een paar voorbeelden.

Bernt Jakob Oksnes schreef een negendelige online serie “Baby in a plastic bag” voor zijn Noorse krant Dagbladet. De serie werd zo populair dat de krant besloot om de volgende aflevering eerder prijs te geven aan abonnees – en wierf op die manier duizenden nieuwe abonnees. Ruim een miljoen Noren volgden het verhaal – 20% van de bevolking.

Christian Lerch gebruikte in Duitsland WhatsApp-voicemail-berichten voor zijn prijswinnende radiodocumentaire “Papa, wir sind in Syrien”. Hoe bouwde hij een spanningsboog op, als hij niet zelf als interviewer het verhaal kon sturen?

Kamil Bałuk tot slot is van de Poolse School voor Reportage, dat is opgericht in nagedachtenis van Ryszard Kapuścińskis. De school leidt een nieuwe generatie verhalend journalisten op en velen van hen schreven boeken die al naar het Nederlands vertaald werden; Bałuks eigen boek (Alle kinderen van Louis) verschijnt in april in het Nederlands. Is er zoiets als een Poolse stijl?

Conferentie

De Europese conferentie gaat op donderdagavond 19 april van start. Dan wordt in Pakhuis de Zwijger het werk van de sprekers getoond en geven de makers een korte toelichting.

Vrijdag 20 april vertellen zo’n 40 sprekers in vier verschillende zalen over hun eigen werk, geven ze praktische how to-sessies en delen hoofd- en chefredacteuren uit zes verschillende landen een kwestie waar zij mee kampen tijdens ronde tafelsessies.

Voor de kaartverkoop ga je naar www.verhalendejournalistiek.nl.