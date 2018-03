Documentairetip: Heaven Is A Traffic Jam On The 405

Wekelijks kan je diverse documentaires bekijken op televisie en internet. De DocUpdate geeft wekelijks tips. Deze week onder meer Oscar-winnaar Heaven Is A Traffic Jan On The 405.

De Oscar voor beste korte documentaire ging vannacht geheel terecht naar Heaven Is A Traffic Jam On The 405 (40 min.), een aangrijpende kleine film over de getormenteerde Amerikaanse kunstenares Mindy Alper die kampt met smetvrees, dwangneuroses en depressies en tussen de problemen door prachtige tekeningen, sculpturen en schilderijen maakt.

Ze voelt zich nooit gelukkiger dan in een file op haar vaste stukje snelweg, waar ze naar de auto’s en mensen kan kijken. Haar eigen kleine stukje hemel.

In deze film van Frank Stiefel daalt ze ook regelmatig af naar haar eigen hel, waar innerlijke demonen (opgeroepen door haar vader en moeder?) een normaal leven vaak onmogelijk maken.

Deze docu blijkt gewoon in zijn geheel op YouTube te staan, zo ontdekte ik zojuist. Dus…

Oscar voor beste lange documentaire

Nadat uitgesproken favorieten als One Of Us, Jane en City Of Ghosts vroegtijdig in het stof moesten bijten, was er geen gedoodverfde winnaar meer onder de vijf Oscar-nominaties voor beste lange documentaire. Vannacht heeft de jury niet gekozen voor mijn persoonlijke favoriet Last Men In Aleppo, maar voor Icarus (121 min.), waarover ik hier al schreef. En dat is overigens ook bepaald geen misselijke keuze.

Trailer Icarus:

Alle documentairetips van deze week kan je hier bekijken. Wil je wekelijks de nieuwsbrief van DocUpdate met documentairetips in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan.