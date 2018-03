Hoe een schrijver en een fotograaf samen werken aan een multimediale vertelling: ‘Het gaat om het verhaal’

op door Paulien Bakker

Op de conferentie True Stories: Find your voice within the European, van de Stichting Verhalende Journalistiek, spreken dit jaar makers vanuit heel Europa over hoe ze hun eigen stijl als maker vonden. Onder hen zijn ook Stephanie Bakker en Yvonne Brandwijk, die het succesvolle project Future Cities ontwikkelden, waarin ze vijf opkomende wereldsteden portretteren. ‘We willen inspiratie uit die opkomende steden overbrengen.’

‘Toen ik voor dit project ging samenwerken met Yvonne Brandwijk, ontwikkelde ik me van woorden- naar verhalenmaker’, zegt Stephanie Bakker, de schrijver van het duo.

‘Ze moest leren om niet meer mooi te willen schrijven, maar de focus te leggen op het geheel’, vult fotograaf Yvonne Brandwijk aan. ‘Dat gold voor mij ook. Eerder wilde ik dat iedere foto die ik maakte een plaatsje in het Museum of Modern Art verdiende, nu maak ik beelden om een groter verhaal te vertellen. Daar zitten soms ook beelden tussen die op zichzelf minder krachtig zijn.’

Een multimediale vertelling

Future cities is te vinden in de krant (de Volkskrant en nu Trouw) en in een webdocumentaire; een multimediale vertelling met video’s, fotografie en tekst. Bakker: ‘Ik heb moeten leren om mijn bijdrage niet af te lezen aan het aantal woorden dat ik geschreven heb. Het gaat om het verhaal, en sommige dingen laten zich beter in beeld vangen, maar dat betekent niet dat ik geen bijdrage geleverd heb aan de vorming van dat verhaal.’

Ze hebben geleerd om van elkaars kracht gebruik te maken. Op reis zoeken ze een personage en een invalshoek. Daarmee trekken ze de kijker en lezer de stad in. Thuis werkt ieder een eigen verhaallijn uit en leggen ze hun eerste versies naast elkaar. ‘Eerst schreef Stephanie en zocht ik er dan beelden bij, maar dat werkte niet. Nu leggen we ieder ons verhaal naast elkaar en kan het zijn dat ik een beeld dat ik eerder over het hoofd had gezien moet toevoegen, of dat zij nog een tekst bij een beeld van mij moet maken’, vertelt Brandwijk.

We zien de kracht van snel groeiende steden: Kinshasa, Lima, Yangon, Medellin en Adis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, waar ze net geweest zijn. In iedere stad richten ze de camera op een thema: bij Addis Abeba op muziek, Lima op eten en drinken en Yangon op kunst.

Handtekening

Gevraagd naar wat hun eigen stijl is, zijn ze beiden even stil. ‘Onze stijl is dat we altijd super persoonlijk beginnen; we zoeken een personage en die laat je de stad zien. En we zoeken naar de kracht van mensen’, zegt Bakker uiteindelijk. Brandwijk: ‘We zijn ook realistisch. Maar als we naar een sloppenwijk gaan, dan is het niet om een uitzichtloos iemand te portretteren, maar iemand die in die situatie toch probeert iets van het leven te maken.’

Hun handtekening is misschien nog het meest te zien in de korte sfeerfilmpjes, waarmee ze de kijker laten kennismaken met een nieuwe stad. Ze namen elke reis muziek mee en lieten in Amsterdam een geluidsdesigner muziek ontwikkelen. Dat is goed te horen in de trailer van het project. Bakker: ‘We merkten dat die sfeerclipjes nodig zijn om je het gevoel te geven dat je er bent. We willen inspiratie uit die opkomende steden overbrengen.’

Trailer van Future Cities:



Met Addis Abeba komt een einde aan hun langlopende project. Het duo is al druk met een aantal nieuwe plannen. Ze hebben nu hun stem gevonden, en dat helpt hen kiezen tussen alle nieuwe projecten. Maar eerst vertellen ze over hoe ze te werk zijn gegaan bij het ontwikkelen van Future cities op 20 april tijdens de conferentie True Stories.