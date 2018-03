Podcast: Nieuws als handelswaar

Nieuws is een consumptiegoed dat tegenwoordig alomtegenwoordig is en waarvoor wordt betaald met aandacht. De nieuwe vormen van commodificatie van nieuws hebben gevolgen: voor makers en voor gebruikers, maar ook voor de maatschappij. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over nieuws als handel. Dat doen we samen met Piet Bakker, emeritus lector Massamedia en Digitalisering.

We spreken onder andere over de historische ontwikkeling van nieuws als handelsgoed, over de goedkoopheid van content en over het probleem van overschrijven dat nieuwsmedia zo gretig lijken te doen.

Het item gaat in op het werk van persbureaus [snel kijken]. In het interview [snel kijken] komt wetenschapsjournalist Maarten Keulemans aan het woord, die korte aansprekende filmpjes maakt die de Volkskrant direct op Facebook plaatst.

Beluister de podcast:



Bekijk de uitzending:

Links bij deze uitzending: