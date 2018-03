Symposium: Omgaan met de ander in de journalistiek

Hoe gaan journalisten om met ‘de ander’? Dat is de vraag die centraal staat tijdens het afstudeersymposium van de masteropleiding journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam.

De laatste jaren is identiteitspolitiek zowel nationaal als internationaal weer terug op de publieke (en daarmee journalistieke) agenda. Hashtags zoals #yesallwomen, #NobodysDoll en #metoo, protestacties voor en tegen Zwarte Piet, en bewegingen zoals het Forum voor Democratie domineren het debat. Er wordt steeds meer aandacht opgeëist voor verschillen tussen mensen.

Dit biedt een boeiende uitdaging voor de journalistiek. Aan de ene kant komt aandacht voor het andere en ‘de Ander’ in de samenleving ten goede aan de idealen van een meer diverse en pluriforme pers. Aan de andere kant loopt de journalistiek door het voortdurend benadrukken en uitvergroten van het ‘anders’ zijn tussen mensen en groepen het risico haar rol als bieder van het sociale cement in de samenleving te verliezen.

In het afstudeersymposium willen we ingaan op de manier waarop journalisten omgaan met de Ander. De centrale vraag die we in deze bijeenkomst willen beantwoorden is: hoe kan je als journalist zowel verslag doen van verschil als tegemoet komen aan de behoefte van mensen om ergens bij te horen?

Met: Zoë Papaikonomou (auteur van Heb je een boze moslim voor mij?), Reza Kartosen-Wong (onderzoeker Mediastudies UvA), Elske Schouten (adjunct-hoofdredacteur NRC Handelsblad) (ovb), Mark Deuze (hoogleraar Mediastudies UvA) en anderen.

Vrijdag 23 maart 2018, 13:00-14:30 uur

Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16, 1012 CP Amsterdam

Het symposium wordt gevolgd door de diploma-uitreiking van studenten van de MA-opleiding Journalistiek en media