Gezocht: Journalisten als proefpersonen voor een wetenschappelijk event

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zoeken journalisten om als proefpersoon mee te doen aan een ‘wetenschappelijk event’ op 25 mei 2018 in A Lab in Amsterdam. Waarom? Waarvoor? Een van de onderzoekers, Frank Harbers, legt uit.

Journalisten als proefpersonen? Zijn de muizen op?

“Nee hoor, er staan geen enge medische proeven op het programma. We willen journalisten eens op creatieve wijze uitdagen om flink te reflecteren op hun belangrijke vak: de journalistiek.”

Waar is dat goed voor?

“Deelnemende journalisten worden helemaal doorgelicht en we nodigen ze uit om te reflecteren op wie ze zijn en wie ze willen zijn als journalist.”

Dat klinkt wat zweverig. Stel, je doet mee als journalist, wat levert dat je op?

“Na dit event weet je wat jou aantrekt in je baan, wat je nog mist, welke doelgroep jij het best dient. Samen reflecteren we op de toekomst van de journalistiek en wat jij nodig hebt om je maatschappelijke rol optimaal te vervullen.”

Dat klinkt nog steeds wat zweverig. Wordt het een grote filosofeersessie?

“Nee hoor, we hebben een vol programma met interessante workshops. Zo kun je met loopbaancoaches spreken of met ervaren journalistieke ondernemers hun tien grootste misstappen doornemen, zodat jij die zelf niet begaat.”

Dat klinkt al een stuk concreter. Nog meer?

“Zeker. Je kan een snelcursus volgen over hoe je een podcast maakt. Je kan leren hoe je subsidies kan vinden en aanvragen voor het maken van journalistieke producties. En we hebben workshops over creativiteit, waar je creatieve denktechnieken leert waardoor je beter wordt in het bedenken van originele invalshoeken.”

En wat kost dat?

“Slechts 7,50 euro. Daar zit dan ook alles bij: de koffie, thee, muziek en lunch. Zelfs de borrel, waar we de dag afsluiten.”

Klinkt steeds beter. Maar wat hebben jullie hier aan als onderzoekers?

“We denken dat we op deze manier een veel beter idee krijgen van wat er speelt in de journalistiek. In plaats van standaardmethoden te gebruiken die ons standaardinformatie geven, willen we vernieuwing in de journalistiek op innovatieve wijze onderzoeken. We hopen op deze manier de deelnemers uit te nodigen om hun ideeën te delen over hoe het anders en beter kan in hun vak. Zo kunnen we samen met journalisten nadenken over hoe de journalistiek van de toekomst er uit kan zien.”

Kan elke journalist meedoen? Of zijn jullie op zoek naar een bepaald soort?

“Als je hebt gewerkt in de journalistiek en geïnteresseerd bent om je ideeën daarover te delen, dan ben je welkom. Het maakt niet uit of je al heel lang werkzaam bent in dit vakgebied, net begonnen bent, of je als zelfstandige werkt of op de redactie: als je wilt reflecteren op het vak kom dan naar A Lab op 25 mei.”

Het onderzoeksevent vindt plaats op 25 mei 2018 in A Lab in Amsterdam. Het is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en VersPers, en maakt deel uit van het grootschalige NWO-project ‘journalistiek ondernemerschap in actie’. Wil je meedoen? Aanmelden kan hier.