Grote Expertisedag Nieuwe Media: Waarheid en vertrouwen – Journalistiek die terugvecht

Op 19 juni staat de jaarlijkse Grote Expertisedag Nieuwe Media weer op de agenda. Met dit jaar volop aandacht voor nieuwe technieken voor journalistieke waarheidsvinding. Denk aan blockchain, publieksparticipaties en de laatste ontwikkelingen op het gebied van factchecking.

Waarheid en vertrouwen stonden in 2017 centraal op de Expertisedag. In 2018 is de urgentie van dit thema alleen maar gegroeid. Wat kan de vertrouwensband tussen het publiek en de journalistiek vergroten en de afstand verkleinen? Welke technologische oplossingen zijn er? En wat zal altijd mensenwerk blijven? We zoomen in op journalisten die terugvechten met: publieksparticipatie in het onderzoeksproces, met blockchain-technologie, en via de laatste ontwikkelingen op het gebied van factchecking. Ook werpen we onze kritische blik op constructieve en oplossingsgerichte journalistiek als een mogelijke remedie.

Zoals elk jaar brengen internationale pioniers veel concrete tips voor journalisten die zich snel willen laten bijpraten: hoe op digitale wijze nieuws beter te vinden, te checken en te verspreiden? Hoe is de waarheidsvinding te verbeteren en het vertrouwen met het publiek te herstellen? De Grote Expertisedag Nieuwe Media staat onder voorzitterschap van Bas Mesters, directeur van het Expertisecentrum Journalistiek.

Kijk voor het programma, de sprekers en de inschrijving op deĀ website van de Grote Expertisedag Nieuwe Media.