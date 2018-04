Hoe gebruik je de kracht van de verbeelding voor journalistieke verhalen?

Hoe vertel je een verhaal dat de grenzen van je eigen discipline overschrijdt? Hoe blijf je trouw aan de journalistiek en benut je toch de kracht van de verbeelding? Visual storytelling-platform Docking Station en Stichting Verhalende Journalistiek organiseren een bijeenkomst waarop makers uit verschillende disciplines inzage geven in hun maakproces en de kracht van verbeelding in hun projecten.

Een goed verhaal bestaat uit een aanstekelijk begin, een intrigerend midden en een bevredigend einde. Maar hoe construeer je dat? De vertelstrategieën van de fotograaf, filmmaker, schrijver, tekenaar en radiojournalist verschillen. En dat is interessant, want het is ongelooflijk leerzaam, hoe een ander zijn verhaal opbouwt.

Het is ook interessant als je overweegt om zelf aan een multimediaal project te beginnen dat verder gaat dan de klassieke journalist die op pad gaat en de fotograaf die even langskomt om een plaatje te schieten. Tijdens de conferentie ‘True Stories: Find your voice within the European narrative tradition’, organiseert Docking Station, een platform voor het vertellen van visuele verhalen, samen met Stichting Verhalende Journalistiek een apart track ‘Crossing Borders: where do we go from here?’

Migratie

De vijf sprekers van deze middag werken allemaal met verschillende media, maar hun projecten gaan over hetzelfde thema: migratie. Het is een onderwerp dat zoveel in het nieuws geweest is dat veel mensen zich ervoor afsluiten. De foto’s staan op ons netvlies gebrand, de verhalen vliegen langs ons heen, we hoeven ze niet meer. Hoe bereik je de afgestompte nieuwsvolger nog?

De sprekers in het Crossing Borders-programma gebruikten allen in hun eigen veld de verbeelding om hun boodschap over te brengen. Verbeelding is een element dat een verhaal kracht kan geven. Maar hoe gebruik je je verbeelding om een journalistiek verhaal te vertellen, zodat de diepere relevantie zichtbaar wordt en het verhaal langere houdbaarheid krijgt? Moet een verteller altijd het letterlijke feit laten zien of kan hij de urgentie van het verhaal en onderwerp overbrengen door een metafoor te gebruiken?

Fotograaf Terje Abusdal volgde voor zijn project ‘Forrest Finns’ Finnen die hun roots als oude migranten in ere proberen te houden. Filmmaker Eefje Blankevoort ging met haar film ‘De deal’ na hoe de migratiedeal tussen Europa en Turkije heeft uitgepakt voor migranten. Striptekenaar Aimée de Jongh bezocht een vluchtelingenkamp op Lesbos waar fotografen niet mogen komen, en legde vast wat ze zag. Radiomaakster Katinka Baehr volgde in haar reportage een Gambiaans gezin dat vrijwillig terugkeerde. En de Italiaanse fotograaf Marine Caneve tot slot focuste haar project op bruggen, die migratie van dieren in Europa moeten bevorderen. Hoe gingen ze te werk, welke keuzes maakten ze onderweg en welke rol lieten ze de verbeelding spelen?

Crossing Borders vindt plaats op 20 april tijdens de conferentie True Stories: Find your voice within the European narrative tradition.