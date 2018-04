Onderzoeksevent: Wetenschapper (onder)zoekt journalist

De Rijksuniversiteit Groningen presenteert in samenwerking met VersPers op 25 mei 2018 in A Lab een onderzoeksevent over journalistiek. In het kader van het grootschalige NWO-project ‘Journalistiek ondernemerschap in actie’ krijgen journalisten de kans om hun positie in de journalistiek te bepalen en te versterken.

Op het programma staan allerlei sessie die journalisten in staat stellen hun positie te bepalen en te verstevigen. Zo kun je met loopbaancoaches spreken, een onderscheidend LinkedIn profiel leren maken of met ervaren journalistieke ondernemers hun tien grootste misstappen door nemen, zodat jij die zelf niet begaat.

Altijd al een snelcursus podcast maken willen volgen? Dat kan op 25 mei. En ben je op zoek naar subsidie, maar geen idee hoe je de grootste kans van slagen hebt? Je leert het 25 mei. Of ambieer je meer creativiteit omdat je vaak te lang broedt op een originele invalshoek? De creatieve denktechnieken die je leert op 25 mei gaan je zeker helpen.

Uiteraard is er koffie, thee, muziek en lunch en sluiten we de dag af met een borrel.

Op geven voor dit even kan hier.