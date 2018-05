8 juni: Conferentie Stop de Persen

Het wemelt van de nieuwe media-initiatieven, maar wat dragen al die start-ups, factcheckers, podcasts, dronejournalistiek en berichtenrobots echt bij aan nieuwe journalistiek? Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) presenteert op 8 juni in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de conferentie Stop de Persen, een onderzoek naar innovatie in de journalistiek.

Op 8 juni maakt het Fonds BJP de balans op van drie jaar onderzoek naar innovatiestrategieën. Met de hoofdredacties van De Correspondent, Follow the Money en Blendle die in gesprek gaan over hun toegevoegde waarde in de journalistiek, hun grootste overwinningen en uitdagingen.

Speciaal voor Stop de Persen komt Edwy Plenel over uit Parijs, oud-hoofdredacteur van Le Monde en als oprichter van het geruchtmakende onderzoeksplatform Mediapart, de Robin Hood van de Franse journalistiek. Hij zit in een panel met Christopher Buschow (Universiteit Hannover) en Tamara Witschge (Rijksuniversiteit Groningen), twee onderzoekers die journalistieke innovatie in het buitenland hebben onderzocht.

Voor het Fonds BJP volgt een speciaal team van correspondenten sinds 2015, onder leiding van universitair onderzoeker Alexander Pleijter, diverse journalistieke start-ups en andere innovaties op www.nieuwejournalistiek.nl. De resultaten van deze onderzoeken worden op 8 juni omkleed met focussessies en debat.

Stop de Persen, conferentie over onderzoek naar innovatie in de journalistiek.

8 juni 2018, Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, 13-17 uur.

Hier vind je meer informatie over het programma en sprekers en meld je je (gratis) aan voor de conferentie.

