Complotdenkers: irritante gekken of waarheidszoekers?

‘Complotdenker’ is niet echt een geuzennaam. Eerder een scheldwoord. Voor mensen die overal een complot vermoeden en niet voor rede vatbaar zijn. Je kan er ook anders tegenaan kijken, meent Renzo Verwer.

9/11 Was een inside job;

Vaccinaties maken kinderen ziek;

Chemtrails blokkeren het menselijk bewustzijn;

MH17 was een hoax;

De aanslagen van Parijs, Boston etc. hebben niet echt plaatsgevonden; de slachtoffers en lijken die u op tv zag, waren acteurs.

De wereld van de complottheorieën is fascinerend – ik ben zelf bijvoorbeeld altijd weer even verbijsterd als ik op wanttoknow kijk.

Sommige mensen vinden dat je niet in debat moet gaan met complotdenkers – bijvoorbeeld omdat die toch niet te overtuigen zijn.

Hmm.

Niet helemaal waar denk ik.

Filosoof Maarten Boudry werd ook afgeraden in debat te gaan over een alternatieve 9/11-theorie. In een artikel schrijft hij waarom hij WEL in debat ging:

Is de complottheorie over 9/11 zo onzinnig dat ze geen debat waard is? Eerder nam ik deel aan publieke debatten met theologen over het bestaan van God, met homeopaten over geschud water, en met parapsychologen over telepathie en reïncarnatie. Waar trek je de grens? Die denkbeelden vind ik niet minder ongeloofwaardig dan de hypothese dat de Amerikaanse regering een incoherent complot zou opzetten met zowel inslaande vliegtuigen als gecontroleerde explosieven, waarbij ze 3.000 van haar eigen burgers zou vermoorden en haar eigen grootste symbool en economisch centrum vernietigen.

En:

Er is ook een principieel argument om het debat met complotdenkers aan te gaan, hoe onwaarschijnlijk, absurd of irrationeel je hun opvattingen ook vindt. De waarheid wordt enkel gehard door haar bloot te stellen aan kritiek, zoals John Stuart Mill schreef.

Ook Joris Luyendijk stelt interessante vragen:

Doelbewust heeft de tabaksindustrie wetenschappelijk onderzoek naar longkanker gesaboteerd, terwijl oliemaatschappijen al decennia op de hoogte blijken van klimaatverandering. Nog maar pas onthulde The Guar­dian, samen met Channel4 en The New York Times, verregaande complotten waarmee het bedrijf Cambridge Analytica tegen betaling verkiezingen in allerlei landen manipuleert.

Zo zijn er lijsten te maken van schandalen die ooit begonnen als samen­zweringstheorie, maar die daarna door dapper speur- dan wel checkwerk van journalisten een vaststaand feit werden.

Dit zijn inderdaad de sterkste argumenten om vooral te debatteren. Maar wanneer hou je op? Want bepaalde mensen zijn dol op verhalen tegen vaccineren, voor de chemtrails enzovoorts.

Ik vind dat soms iets te snel met de term ‘complottheorie’ wordt gestrooid.

Dan wordt alles wat de regering of wat de heersende elite niet goed uitkomt als complot gezien… Men mag wel degelijk vraagtekens zetten bij zaken bij tamelijk aanvaarde theorieën als:

Er is economische groei. Daar heb ik hier zo mijn vraagtekens bij gezet, immers: de meeste mensen profiteren niet. Kortom er wordt gegoocheld met cijfers.

De top van politie zegt dat de criminaliteit daalt… het CBS roept het ook, ze hebben heel veel cijfers die dat ‘ bewijzen’. Ondertussen vragen de burgemeesters in Brabant om hulp omdat criminelen daar de boel dreigen over te nemen.

Dat zijn vraagtekens die ook ik zet, en ik zou niet graag als complotdenker neergezet worden omdat ik twijfel aan de officiële lezing hier (maar wie dat desondanks doet: u bent baas over eigen gevoelens).

Maar ook mensen die geloven in de inside job van 9/11, in het in scene zetten van aanslagen, vinden zichzelf natuurlijk geen complotdenker. Maar: waarheidszoeker.

Dus laten we vooral discussiëren.

Als je het op kunt brengen.

