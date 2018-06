Klakkeloos overschrijven van een persbericht – ook als het van de WRR komt – is NRC-onwaardig

Hoe diverser de wijk, hoe onveiliger bewoners zich voelen. Die kop van NRC was gebaseerd op onderzoek van WRR. Volgens Steven de Winter had NRC wel wat kritischer naar de onderzoeksresultaten mogen kijken.

Opening NRC Handelsblad van woensdag 30 mei:

Sensationele onderzoekresultaten van de WRR, klakkeloos door de krant overgeschreven.

Elders in de krant elaboreert de beroemde Paul Scheffer over wat dit allemaal betekent:

“Deze ongemakkelijke inzichten dwingen tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid: hoe moeten we omgaan met de nieuwe verscheidenheid? Wat daarbij zou helpen is een nuchter debat over de omvang van de migratie: hoeveel nieuwkomers moet Nederland in de komende jaren opnemen? We kunnen in ieder geval niet meer wegduiken achter het wijdverbreide begrip diversiteit.”