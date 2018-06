Workshop: Breaking News, het nieuws van de toekomst

Op zaterdag 23 juni organiseert ACED een unieke kans om deel uit te maken van de grootste collectieve voorpagina van Nederland. Tijdens het programma Breaking News wordt op een creatieve èn vernieuwende manier nagedacht over het nieuws van de toekomst, in een exclusieve workshop waarbij deelnemers gelegenheid krijgen om hun onafhankelijke visie tot uiting te brengen.

De workshop vindt plaats in een van de prachtige ruimtes van Lloyd Hotel, waar iedere deelnemer letterlijk één vierkante meter tot beschikking heeft om zijn of haar verhaal te vertellen. Alle individuele bijdragen vormen samen één collectieve voorpagina. ACED richt zich al ruime tijd op het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking tussen design en journalistiek. Oprichter Noortje van Eekelen is van mening dat beide disciplines te weinig op de hoogte zijn van elkaars kwaliteiten.

De nadruk van de workshop zal – naast het formuleren van een scherpe boodschap – vooral liggen op een creatieve en visuele vertaling hiervan. Deelnemers worden hierbij begeleid door een team van journalistieke en artistieke experts waaronder Tessel Bruhl, Bart Eysink Smeets, Wilbert van der Heijden, Stijn Postema en Jasper Schelling. Breaking News is een initiatief van ACED, Lloyd Hotel, Pakhuis de Zwijger en We Make The City.

Kijk voor meer informatie en de inschrijving op de website van de ACED.