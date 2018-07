Podcast: Nadert het einde van televisie?

Vroeger was de televisie hét medium voor vrijetijdsbesteding. Alle meubels in de woonkamer waren er op gericht. Maar met de komst van sociale media, streamingdiensten en mobiele apparaten lijkt het oude medium te verbrokkelen. Nadert televisie zijn einde? Op welke manier zal het voortbestaan? In deze aflevering verwonderen de mediadoctoren zich over de definitie en huidig gebruik van televisie.

Dat gast in deze aflevering is Maarten Reesink, universitair docent Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. De mediadoctoren hebben het over de ontwikkeling van televisie en de mogelijke toekomst ervan.

In het interview vertelt jonge maker Cesar Majorana over het verschil tussen tv op tv en tv op internet [snel kijken] en in het item hebben we het over de generationele verschillen in het kijken van televisie [snel kijken].

Beluister deze aflevering:

Bekijk deze aflevering: