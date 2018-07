Vroegboekkorting tot 1 augustus voor de Staat van Nederland

Speciaal voor journalisten van alle nieuwsredacties en freelancers organiseert het Expertisecentrum Journalistiek op dinsdag 2 oktober 2018 voor de negende keer het kennissymposium De Staat van Nederland. Terug naar de feiten. Tot 1 augustus is het mogelijk een ticket te kopen met korting.

De Staat van Nederland is dé gelegenheid om aan het begin van het journalistieke seizoen verse ideeën op te doen, te netwerken, achtergronden te begrijpen en de journalistieke agenda aan te scherpen.

Topwetenschappers toetsen de miljoenennota aan de feiten. Hun opdracht: verhaalideeën leveren voor de journalistieke agenda van het najaar, blinde vlekken blootleggen, teruggaan naar de feiten. Veel relevante thema’s komen aan bod. Een greep: energietransitie, trends in de publieke opinie, Europa, stress, Next Generation Internet, leegloop van het platteland, discriminatie, etc.

Sprekers

Een aantal van de sprekers van dit jaar:

Prof. dr. ir. Jan Rotmans , hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit , over de energietransitie in Nederland.

, aan de , over de energietransitie in Nederland. Prof. dr. Paul Dekker , senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau , over trends en tegenstellingen in de publieke opinie.

, bij het , over trends en tegenstellingen in de publieke opinie. Prof. dr. Ewald Engelen , hoogleraar Financiële Geografie aan de Universiteit van Amsterdam over Europa’s toekomst.

, aan de over Europa’s toekomst. Marleen Stikker , oprichter en directeur van Waag en een van de Nederlandse internetpioniers, over het Next Generation Internet.

, van en een van de Nederlandse internetpioniers, over het Next Generation Internet. Prof. dr. Peter Rodrigues , hoogleraar Immigratierecht aan de Universiteit Leiden , over rassendiscriminatie en de grenzen van het vreemdelingenrecht.

, aan de over rassendiscriminatie en de grenzen van het vreemdelingenrecht. Dr. Christiaan Vinkers , psychiater en stressonderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht , over stress in Nederland.

, aan het , over stress in Nederland. Prof. dr. ir. Bettina Bock, persoonlijk hoogleraar Rurale Sociologie aan de Wageningen Universiteit , over de groeiende verschillen tussen centrum en periferie in Nederland.

aan de , over de groeiende verschillen tussen centrum en periferie in Nederland. Prof. dr. ir. Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, over de staat van de Leefomgeving: (de klimaattafels, landbouw, woonagenda)

van het over de staat van de Leefomgeving: (de klimaattafels, landbouw, woonagenda) Dr. Paul Koutstaal , senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving, over duurzame energie en de CO2 uitstoot van elektriciteitsopwekking.

, bij het over duurzame energie en de CO2 uitstoot van elektriciteitsopwekking. Prof. dr. Maaike Hajer, hoogleraar Educational Linguistics aan de Malmö University, over meertalig onderwijs in Nederland.



Tot 1 augustus 2018 zijn tickets te koop met vroegboekkorting.

Ga voor het kopen van tickets naar de website van het Expertisecentrum Journalistiek.