Mag ik vanaf de openbare weg mensen op een buurtfeest fotograferen?

Vroeger kon het gewoon, foto’s maken op de openbare weg. Pas bij publicatie moest je nadenken of je de privacy van de gefotografeerden niet schond. Maar met de nieuwe privacywet, de AVG, ligt dat anders, legt Arnoud Engelfriet uit.

Een lezer vroeg me:

Recent liep ik door de buurt en zag ik een buurtfeest met mooie sfeer. Weliswaar achter een afzetting maar op een straat met plein, dus openbare weg volgens mij. Ik maakte vanaf de straat aan de overkant foto’s, en werd toen aangesproken door twee deelnemers dat dat niet mocht, mede omdat er kinderen op de waterglijbaan speelden. Achteraf hoorde ik dat een heleboel ouders wel zelf foto’s van het feest (én de kinderen) op internet hadden gezet. Mag dit nu wel of niet, foto’s maken van zo’n situatie?

AVG

Vanaf de openbare weg mag je in principe fotograferen wat en wie je wilt. Dat was altijd het devies voor fotografen en andere nieuwsjagers. Pas bij publicatie moet je rekening houden met privacy, dat bepaalde het portretrecht.

Echter, de AVG heeft daar enige verandering in gebracht. Weliswaar kent die net als het portretrecht een belangenafweging (en dus géén absoluut verbodsrecht), maar de AVG geldt op iedere vorm van verwerking. En het máken van foto’s is al een verwerking, zodat je al op het moment van indrukken van de sluiter onder de wet valt. Sinds 25 mei kun je dus al bezwaar maken tegen het máken van een foto, niet pas tegen publicatie.

Privacy

In principe blijft voor mij overeind staan dat een gebeurtenis op de openbare weg weinig privacyverwachting heeft. Een hekje er omheen maakt daarbij niet uit. (Een afzetting met blindering of een rij zeecontainers natuurlijk wel.) Maar als je daar van afstand gaat fotograferen, dan zie ik wel hoe mensen daar toch enige moeite mee hebben. Die fotografie is dan geen deel van het feest, en breekt in op de privacyverwachting die men heeft.

En zeker bij foto’s van kinderen op een evenement dat alleen besloten toegankelijk is, is de privacywaarde erg hoog. De ouders verwachten een ontspannen sfeer waarin kinderen vrijelijk kunnen spelen. Bij dergelijke foto’s zie ik dan ook de belangenafweging onder de AVG echt uitvallen in het voordeel van de kinderen.

Ik ben er nog niet uit wie er moet winnen als er alleen volwassenen feest vieren, maar begrijp wel dat daar aanwezige mensen er boos over worden en de vraagsteller sommeren te stoppen.

Deze blogpost verscheen eerder op Ius mentis, het weblog waar Arnout Engelfriet schrijft over internetrecht.