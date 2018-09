Waarom moet De Gelderlander zelf investeren en krijgt Omroep Gelderland overheidssteun?

Gisteren werd een manifest namens meer dan tachtig programma’s van de publieke omroep bij de Tweede Kamer is bezorgd. AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis vraagt zich af of het nog wel logisch is dat sommige media wel en andere media geen subsidie krijgen.

Strekking van het manifest: door bezuinigingen loopt de informatievoorziening gevaar, er moet geld bij. Belastinggeld. Opdat de pluriformiteit bewaard blijft en u kunt blijven genieten van al het moois dat de publieke omroep biedt. Het kabinet is bereid extra miljoenen uit te trekken, als de omroepen met een goed plan komen. Het gekke is dat je ook kunt redeneren dat de pluriformiteit door die extra steun juist wordt bedreigd.

Teruglopende reclame-inkomsten

De problemen bij de omroep worden allereerst veroorzaakt door teruglopende reclame-inkomsten. Laat dat nou een probleem zijn waarmee RTL, Radio 538 en De Limburger ook kampen. Waarom zou Avrotros wel worden gecompenseerd door extra subsidie, en het Dagblad van het Noorden niet? Particuliere mediabedrijven investeren intussen ook flink om hun producten te vernieuwen en aantrekkelijk te blijven voor publiek en adverteerders. Waarom moet De Gelderlander dat allemaal zelf betalen en mag Omroep Gelderland zijn hand ophouden?

Omdat de publieke omroep taken verricht die commerciële bedrijven laten liggen, wordt altijd gezegd. Dat is het hele idee achter subsidie: de overheid steekt geld in activiteiten die anders niet gedaan zouden worden. Het Nationale Ballet zou als bedrijf niet kunnen bestaan.

Belasting

Maar de publieke omroep besteedt de laatste jaren juist veel geld aan zaken die particuliere bedrijven allang bieden. Meer amusement, waarin al wordt voorzien door RTL en SBS. En meer geschreven nieuws, waarin NRC, de Volkskrant of menig regionale krant toch zeer bedreven zijn. De drie grootste nieuwssites van Nederland zijn AD.nl, NU.nl en NOS.nl. Toch gek dat die eerste twee belasting moeten afdragen waarmee de derde wordt gevoed.

In Duitsland is de omroepen dit voorjaar opgelegd zich aan hun kerntaak te houden. Ook online. Alleen beeld en geluid, geen tekst. Dus wel de leukste fragmenten van programma’s, wel achter de schermen kijken, maar geen geschreven nieuwsberichten, geen lange verhalen. Goed idee! Meer kansen voor bedrijven die zelf ondernemen, meer geld voor programma’s als Zembla en het Journaal, minder kosten voor de belastingbetaler.

Dit stuk verscheen als hoofdredactioneel commentaar in het AD.