De VOJN stopt na 6 jaar: “Doodzonde, maar het is wel goed zo”

Volgens Rijken is een mislukte zoektocht naar nieuwe bestuursleden de reden voor het liquideren van de VOJN. “Afgelopen mei liep de termijn van een aantal bestuursleden af, waardoor we als bestuur al na de zomer van 2017 zoek zijn gegaan naar leden die met enthousiasme en tijd in het bestuur zouden willen zitten. Helaas heeft, ook na herhaalde oproepen en rondvragen, zich niemand hiervoor aangemeld. Ook waren er geen externen te vinden door het VOJN-bestuur.” Journalisten zijn volgens Rijken simpelweg te druk met hun professionele passie om zich actief in te zetten voor een vereniging: “Ze zijn bezig met een belangrijke missie: waarheidsvinding. Daar zijn ze dag en nacht mee bezig, dat gaat altijd voor. Het is logisch dat activiteiten voor een vereniging er dan bij inschieten.”

Activiteiten

De VOJN was in de eerste jaren van zijn bestaan erg actief. Leden konden mee met zogeheten redactie-excursies. Een groep journalisten kon dan op bezoek bij een andere redactie, om te kijken hoe daar wordt gewerkt. Ook werden cursusmiddagen en debatavonden georganiseerd. Naar verloop van tijd werden die activiteiten door steeds minder leden bezocht, vertelt Rijken: “Op zeker moment waren er activiteiten waar meer bestuursleden dan gewone leden bij aanwezig waren. Dan ga je je afvragen: waar doen we het nog voor?” De vereniging besloot daarom om te stoppen met de activiteiten en alle energie te steken in de VOJN Awards, de prijzen voor de beste online journalistiek in Nederland. Met succes, de VOJN Awards wisten uit te groeien tot een van de grote journalistieke prijzen in Nederland. De uitreikingen trokken elk jaar meer bezoekers.

VOJN Awards

Sinds 2014 werden in 4 (en sinds 2016 in 6) categorieën prijzen uitgedeeld voor onder meer online onderzoeksjournalistiek, datajournalistiek, beste storytelling en beste podcasts. De Correspondent, De Volkskrant en NOS zijn enkele grote winnaars van die prijzen. In totaal zijn er 20 VOJN Awards uitgedeeld. Wat opvalt, is dat de website van de VOJN al minstens een jaar niet goed is bijgehouden. Het archief van de VOJN Awards is niet bijgewerkt. Ook is de voorpagina al een tijdlang niet meer actief.

Occupy Scheltema

De vereniging, opgericht door Arjan Dasselaar, Paul Vereijken, Stephan Okhuijsen, Rutger Betlem en Herwin Thole, organiseerde op 19 april 2012 zijn eerste evenement. De debatavond moest van van locatie wisselen (het Comedy Theater in plaats van Dauphine in Amsterdam) omdat er te veel aanmeldingen waren. In de aanloop naar die avond ontstond ook ‘per ongeluk’ de journalistenborrel Occupy Scheltema. Een te grote groep journalisten is bij Cafe Scheltema aan de Nieuwezijds Voorburgwal gaan eten en drinken, waarna de eigenaar meldde dat zijn cafe werd bezet. Die traditie is vervolgens tweemaal per jaar volgehouden, totdat de eigenaar het zat werd en een reservering eiste.

Liquidatie van de vereniging

Op 5 november zal de laatste Algemene Ledenvergadering plaats vinden, waarin het besluit om de vereniging op te heffen, moet worden bekrachtigd. Dat de VOJN verdwijnt is officieel dus nog niet definitief, stelt Rijken: “De leden moeten er nog mee instemmen. Als er opeens mensen opstaan die de boel nieuw leven in willen blazen, dan staan we daarvoor open.” Bij het bestuur overheerst na alle moeite een gevoel van berusting, vertelt Rijken: “Het is wel goed zo. We hebben alles geprobeerd om de vereniging in stand te houden, waaronder het benaderen van externen voor bestuursfuncties. Als er binnen een vereniging geen leden zijn die de schouders eronder willen zetten, dan houdt het gewoon op. Maar het blijft doodzonde dat de VOJN Awards stoppen en we denken dat een significant deel van de maatschappij vindt dat de online journalistiek nog altijd een ondergeschoven kindjes is.”