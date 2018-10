Jesse Frederik (De Correspondent): “Ik ben wel meer van het lekker zeiken”

Interviews geven is niet iets wat hij graag doet. ‘Ik vind het moeilijker om over mezelf te praten dan over een echt onderwerp. Maar het is prima.’

Even later nuanceert hij: ‘Die master is misschien wel anders. Aan een hbo-journalistiek heb je volgens mij geen reet. Uiteindelijk komt het er toch op neer dat je het heel vaak moet doen en dan word je beter.’

‘Dat is bullshit van de werkgevers, van die kranten, die denken dat iemand een papiertje nodig heeft voordat-ie iets kan. Dat was voor mij een voordeel bij FTM. Dat was zo’n anarchistische club. Ze hadden een vacature voor economiestudenten die passie voor het onderwerp hadden. Ik stuurde: “Ik ben geen economiestudent, ik heb niks gedaan, maar ik vind het wel leuk.” Toen zei FTM-hoofdredacteur Eric Smit: “Kom maar hier zitten.” Dan heb je in een keer wel journalistieke ervaring. En omdat het derde verhaal dat ik schreef die Tegel won, dan nemen in een keer al die hoofdredacteuren je wel serieus. Terwijl ik dacht: ik ben heus niet zo veel anders dan een half jaar geleden.’

‘Ik mag van mijn moeder nooit meer zeggen dat het een kelder was, want dat was helemaal niet zo. Ik zat op één hoog op een kamer met een balkon, maar de gordijnen zaten vaak dicht dus het voelde als een kelder. Het was niet echt een plan ofzo. Ik moest echt wat doen, anders werd mijn moeder boos. Dus het was niet alsof ik er heel erg naar toe heb gewerkt om journalist te worden. Ik had geen werk en weer zo’n opleiding die gefaald was en ik vond economie heel erg leuk. Ik dacht: misschien ga ik later weer een opleiding doen, maar voor nu, voor het komende jaar ga ik dit doen.’

‘Toen, maar dat is nu wel minder, was het elke maand van: gaan we het overleven? Daarnaast waren we anders van insteek. FTM was meer van: we gaan deze persoon bij de knieën afzagen. Eric heeft dat sowieso heel erg. Hij loopt de kooi met iemand in en dan wil hij gewoon winnen. Ze hebben bij FTM de veronderstelling dat er heel veel kwaadwillende mensen in de wereld zijn en dat de oplichter elke keer om de hoek zit.

Waar ik steeds meer achter kom, is dat het vaak helemaal niet een zaak van kwaadwillendheid is, maar gewoon van “Goh, zo had ik er nog niet over nagedacht”. Het is vaak een beetje stupide waardoor slechte dingen in de wereld gebeuren, het is niet allemaal een soort complot. Ik denk dat veel grote onderwerpen zich niet lenen voor die kijk op de wereld. Verder is mijn grootste gebrek nooit de inhoud geweest, maar hoe ik het opschrijf. Bij FTM kunnen ze ook niet schrijven, dus daar werd ik niet beter van. Ik was heel loyaal geweest aan Eric omdat hij mij gered heeft, maar ik ging er niet vooruit.’