Soms valt het je opeens op: wat oogt deze website ouderwets. Dat was dus het geval met De Nieuwe Reporter. Vandaar dat er nu een nieuwe website is. Met een volledig nieuwe ‘look and feel’.

Verantwoordelijk voor de nieuwe site is Bureau Bolster, dat gespecialiseerd is in online platforms voor maatschappelijke en journalistieke organisaties. Speciaal voor journalistieke media ontwikkelde Bureau Bolster het concept Perikles Journalism. Media als Vers Beton, Investico en Advocatenblad draaien al enige tijd op dat systeem. En nu De Nieuwe Reporter dus ook. Oordeel zelf. Het ziet er toch bijzonder professioneel uit? En strak. En fraai. En modern.

Nieuwe impuls

De nieuwe site is het startschot voor de nieuwe impuls die De Nieuwe Reporter moet krijgen. Inmiddels bestaat het platform dertien jaar; een mooi moment om weer meer te gaan vlammen. Met scherpe opinies, grondige analyses en interessante interviews. Dat De Nieuwe Reporter moet blijven bestaan is evident: het is het enige platform in Nederland waar geheel onafhankelijk kan worden gedebatteerd over ontwikkelingen in de journalistiek. En dat kan van alles zijn: kwaliteit, ethiek, technologie, beleid en noem maar op.

Doe mee!