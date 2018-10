Paniekvoetbal van de NOS in de berichtgeving over voetbalrellen in Breda

Het Journaal stuurde Marjolein Hogervorst op 22 oktober op pad voor een verslag over de nasleep van de rellen na NAC Breda – Willem II van afgelopen weekend. In ruim twee minuten werd vier keer opgemerkt dat het aantal incidenten met voetbalgeweld niet afneemt. Geen enkele keer werden ondersteunende cijfers gebruikt, die aantonen dat dit inderdaad zo is. Ook op de website worden die nergens genoemd.

“Wij hebben de cijfers van de laatste twee seizoenen naast elkaar gelegd en besproken met de politie. Daaruit concludeerden we met de politie dat het aantal incidenten in en buiten stadions de laatste seizoenen niet of nauwelijks afneemt terwijl er in het laatste seizoen wel negentig meer stadionverboden zijn opgelegd ten opzichte van 2016/2017. Wij hebben dus naar de recente geschiedenis gekeken.”

Opmerkelijk, want juist dat rapport toont aan dat er over een langere periode steeds minder sprake is van voetbalgeweld en dat de politie steeds minder uren aan inzet nodig heeft. In het laatste geval is er zelfs een daling van bijna een kwart over de afgelopen twee seizoen. Weet je wat? Ik laat die cijfers gewoon eens zien.

Als sporthistoricus begin ik graag bij het begin. Nederland maakte in 1974 hardhandig kennis met grootschalig voetbalgeweld. Tijdens de UEFA Cup-finale Feyenoord – Tottenham Hotspur in De Kuip richtten Engelse hooligans grote vernielingen aan, die de politie volkomen verrasten. Door een wonder vielen die dag geen doden. In de decennia daarna was het soms levensgevaarlijk in het stadion met vuurwerkbommen en vechtpartijen. Het dieptepunt was de dood van Ajax-supporter Carlo Picornie in 1997 in Beverwijk na een georganiseerde vechtpartij met Feyenoord-supporters.

Na een reeks rampen en rellen op de internationale velden in de jaren tachtig met tientallen doden kwam aan deze vreselijke periode een einde. FC Utrecht was in 1981 de eerste club van ons land die overstapte naar een modern stadion, met een verbouwing van nota bene dezelfde locatie die in 1977 de dubieuze primeur had om als eerste in Nederland vangnetten op te hangen tegen projectielen. Deze verbouwing van de Galgenwaard was een allesbeslissend keerpunt voor het Nederlandse profvoetbal met een geheel nieuwe aanpak voor veiligheid en comfort.

Voetbalgeweld is tegenwoordig nog steeds een probleem, maar het is absoluut niet meer te vergelijken met het hooliganisme van de vorige eeuw. Er wordt nu veel strenger opgetreden, met stadionverboden en supersnelrecht. Het probleem is beheersbaar, zo toont het ene naar het andere onderzoek aan. Die statistieken staan weer in De Bosatlas van het Nederlandse Voetbal, die ik vorig jaar schreef. Daaruit blijkt dat een relatief kleine harde kern van hooligans voor steeds minder incidenten verantwoordelijk is. Als die er toch zijn, vinden die vooral plaats bij streekderby’s – geheel overeenkomstig de gebeurtenissen in Breda.