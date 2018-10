Podcast: De best beluisterde podcast ooit (met deze titel)

Nieuws over maar vooral gebaseerd op cijfers doet het goed. Sla een krant open en het cijfernieuws komt je tegemoet. Maar hoe betrouwbaar en objectief zijn die getallen? Een gesprek met Sanne Blauw van De Correspondent en Jerry Vermanen van de dataredactie van KRO-NCRV over cijfers in het nieuws en data in de journalistiek. En dan moet je het natuurlijk hebben over scepsis, groene jellybeans, paaseieren en schaamhaar.