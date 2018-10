Podcast: Universiteiten kunnen niet zonder onafhankelijke media

Hoger onderwijsinstellingen hebben een eigen pers, zoals Folia van de UvA en Vox in Nijmegen. De afgelopen jaren zijn zulke bladen veranderd. Sommigen verschijnen niet meer op papier, bij anderen is de onafhankelijke redactie vervangen door communicatiemedewerkers. In deze aflevering verwonderen de Mediadoctoren zich over universiteitsmedia.